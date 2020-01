Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovata era molto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 107 morti e 7700 infezioni l’ultimo bilancio del Corona virus lo metto giornaliero delle vittime è stato di 38 unità il più alto dall’inizio delle oltre 1700 nuovi casi IKEA chiude tutti gli Store in Cina rinviate tutte le partite di calcio nel paese crolla del 3% la borsa di Taiwan infetti 3D giapponesi rientrati dambone di previsto il rimpatrio di cittadini italiani di quelli britannici sempre Oggi riunione degli esperti dell’osservatorio Mondiale della sanità che potrebbe dichiarare di emergenza internazionale in osservazione un turista che si è sentito male in centro a Roma e oggi primo confronto nella maggioranza dopo le elezioni regionali con Conte che ha convocato i capi delegazione Palazzo Chigi per le 18:30 per avviare la fase 2 del governostate insieme però nel Movimento 5 stelle con fico che fa appello affinché movimento resti unità sostegno dell’esecutivo colpi di fino al termine della legislatura Trump attacca la camera maggioranza bene che oggi era per limare le azioni di guerra del presidente americano contro l’iran Vogliono rendere più difficile difenderci Twitter Icon tregua sempre più fragile in Libia con erdogan ha accusato di non aver cessato di portare i soldati su solo libico Di Maio oggi riferisce le commissioni parlamentari su Berlino domani l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea dopo l’ok di ieri del Parlamento Europeo oggi toccherà europeo verso via libera ufficiale la brexit secondo il Telegraph Johnson di raduno europeo di essere pronto ad accettare i controlli alle frontiere piuttosto che eri in costruzione di regolamenti e standard sulle merci assemblee scioperi da oggi in tutti gli stabilimenti Whirlpool sono stati annunciati dai sindacati dopo che ieri l’azienda americana ha confermato di voler abbandonare il sito di Napoli oggi dall’istat e la stima provvisoria succudisoccupati dicembre 2019 una crescita intorno allo zero 5% per il 2020 la più bassa dall’Unione Europea prevede per l’Italia il Fondo Monetario Internazionale l’Inter batte 21 a San Siro la Fiorentina e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia in cui affronterà il Napoli il Milan conferma di aver ceduto Suso in prestito al Siviglia l’Udinese c’è Demar Lecce fino al termine della stagione la utilizzato invece la cessione definitiva il Genova di Masiello Per quanto riguarda la MotoGP ultimo anno però sia la Yamaha si dice invece completamente devastata la vedova di Kobe Bryant Vanessa dopo la morte di suo marito e sua figlia nell’incidente di 4 giorni fa a Los Angeles elicottero su cui viaggiava Alessio cestista americano non era dotato del sistema di rappresentazione del terreno che avrebbe potuto fornire il pilota informazioni fondamentali sul aria montuoso Dove metto si è schiantato E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa