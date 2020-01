Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovata era molto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 170 morti e 7700 infezioni l’ultimo bilancio del coronavirus in condizioni critiche 277 pazienti nel eBay giornaliero delle vittime è stato di 38 unità il più alto dall’inizio dell’epidemia oltre 1700 i nuovi casi IKEA chiude tutti gli Store in Cina rinviate tutte le partite di calcio nel paese crolla del 3% la borsa di insetti 3D giapponesi rientrati dambone oggi previste rimpatrio di cittadini italiani di quelli britannici è sempre Oggi riunione degli esperti dell’organizzazione Mondiale della sanità che potrebbe dire emergenza internazionale in osservazione un turista cinese che si è sentito male in centro a Roma oggi primo confronto nella maggioranza dopo le elezioni regionali con Conte che ha convocato i capi delegazione Palazzo chi18:33 every Year è la fase due della governo Alta tensione però nel Movimento 5 stelle con fico che fa appello Finché il movimento resti unito sostegno dell’esecutivo colpi di fino al termine della legislatura alla camera maggioranza dem che oggi voterà per limitare le azioni di guerra del presidente americano contro l’iran Vogliono rendere più difficile difendersi Twitter Tycoon 3 più fragile in Libia con erdogan accusa di non aver cessato di trasportare soldati su solo libico Di Maio oggi riferisce alle commissioni parlamentari su Berlino domani uscita del Regno Unito dall’Unione Europea dopo l’ok di ieri del Parlamento Europeo oggi toccherà il Consiglio Europeo dare il suo libro ufficiale la brexit secondo il Telegraph Johnson Elvira l’Unione Europea di essere pronto ad accettare controlli alle frontiere piuttosto che l’imposizione di regolamenti e standard europei sulle merci assemblee scioperi da oggi in tutti gli stabilimenti Whirlpool sono stati annunciati dai sindacati dopo che ieri l’azienda americana ha confermato di voler abbandonare il sito di Napoli oggi dall’istat alla spina provvisorie su occupati disoccupati dicembre 2019intorno allo zero 5 % per il 2020 la più bassa dell’Unione Europea prevede per l’Italia il Fondo Monetario Internazionale sono state condannate da una giuria di Los Angeles un risarcimento danni rispettivamente di 837 E 270 milioni di dollari a favore del CAF di pasaden per aver violato 4 brevetti depositati dall’università sulla trasmissione via WiFi l’istituto aveva intentato causa nel 2016 lo sport in chiusura l’Inter batte da 1 a San Siro la Fiorentina e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia in cui affronterà il Napoli il Milan conferma per ceduto Suso impractical Siviglia l’Udinese c’è dei bar a Calice fino al termine della stagione l’Atalanta ha ufficializzato invece la cessione definitiva Genova di Masiello Per il MotoGP ultimo anno per Rossi alla Yamaha E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa