Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salito a 170 il bilancio delle vittime del coronavirus quasi 7700 infezioni l’aumento delle vittime il più alto dall’inizio dell’epidemia IKEA chiude i punti vendita in Cina Rinviate le partite di calcio un caso negli Emirati Arabi e quattro in Germania 5 in Francia tutti negativi invece i casi in Italia Merano oggi primi italiani da guana la quarantena per i nostri connazionali Sara di 15 giorni è confermato il Ministero della Salute e cambiamo argomento siamo completamente devastate Le Sorgenti parole per la morte di Kobe Bryant della figlia Gianna la moglie del cestista su Instagram scritto Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore è una foto che vale molto più di mille parole Vanessa Brianvedova del campione NBA morto domenica 26 gennaio in seguito allo schianto dell’elicottero su cui viaggiava insieme a altre 9 persone tra cui la figlia tredicenne ha cambiato l’immagine del proprio profilo Instagram con la foto di cobbe Gigi insieme sorridenti che si abbracciano la donna non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla morte del marito della figlia Forse perché troverà difficile quasi impossibile trovare le parole giuste esprimere un dolore così forte primo piccolo passo potrebbe essere stato questo l’account che da privato diventa pubblico e l’omaggio ai due membri della famiglia con questa immagine col marito aveva fatto un patto mai salire insieme sull’elicottero lacrime abbracci con una quotazione storica il parlamento europeo ha detto Addio ai britannici approvato a larghissima maggioranza l’accordo sulla brexit 621 i 49 contrari 13 astenuti emozioni forti quelle del dibattito che ha preceduto il voto da un lato l’esultanza degli esponenti del brexit party capeggiati dal loro leader minigolf Rush Dall’altro le altre famiglie politiche gli eurodeputati scozzesi che hanno sottolineato che la Scozia è una nazione Europeavia la seconda fase del divorzio quella dei negoziati sulle versioni future fra Londra e Bruxelles domani in consiglio tramite procedura scritta dare il via libera di rossio con un voto a maggioranza qualificata mentre nella notte venerdì 31 gennaio il primo febbraio le bandiere della Union Jack sventoleranno più davanti alle 3 sedi istituzionali del parlamento io l’ho accompagnata dalla figlia per partecipare una mini plenaria del Parlamento Europeo l’occasione è stata il settantacinquesimo anniversario della Liberazione di Auschwitz sentiamo ragazze che sono fantastici nel mondo Io spero di essere una donna di pace di non fomentare l’odio se volessi fomentare l’odio non avrei portato in Senato una proposta di commissione che si chiama contro l’odio per cui sarebbe un’antitesi fomentare l’odio e predicare invece contro l’odio la borsa di Hong Kongdomani del tonfo del 2 82 % accusato al ritorno gli scambi Dopo la pausa del Capodanno lunare sui timori legati all’epidemia dei coronavirus di guanli indice Hang Seng sede nelle prime battute lo 0 24% scivolando p7000 096 virgola 13 punti e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa