Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati dalla redazione da Francesco Vitale in studio finisce un incubo per gli italiani di One la città epicentro del coronavirus parte oggi il volo organizzato dalla Farnesina per rimpatriare i circa 60 connazionali bloccati nella cinese dopo l’allarme sulla diffusione del morbo potrebbero trascorrere di eventuali 14 giorni di sorveglianza sanitaria in una struttura militare e mentre in osservazione interista cinese che ieri si è sentito male a Roma che prende che le viti sono salita 170 mentre le persone infettate sono circa 7700 borse asiatiche in rosso le forze del generale hataraku usano la Turchia di inviare armi e munizioni a Tripoli abbiamo ricevuto rapporti ha detto un portavoce che confermano che ieri nel porto di Tripoli Sono state consegnate armi perforanti e armi munizioni antiaeree ciò è avvenuto grazie alla protezione di due navi da guerra turche ieri sera consumato il giallo di una fregataLargo della Libia secondo anche la per soccorrere I migranti in mare mentre piedi media vicini al Generali Azzate trasportava uomini e mezzi agricoli per stirare del pianto delle forze del premier libico fayez al-sarraj costruire un campo largo che attragga mondi movimenti diversi e decisivo per il PD ne hai convinto il ministro dell’economia Gualtieri per il quale occorre dare una prospettiva tante forze moderate che non si riconoscono nelle posizioni estremiste e le presenze della lancia un appello perché il MoVimento 5 Stelle resti unito sostenere il governo con I dem fino a fine legislatura il travaglio post-elettorale i temi della riorganizzazione per dopo intanto la decisione di rinviare gli Stati Generali ad il 29 marzo Oggi primo confronto nella maggioranza dopo le regionali come ti dirà bassa bandierine è più gioco di squadra una crescita intorno allo zero 5% per il 2020 il più basso dell’Unione Europea la prevede Italia il Fondo Monetario Internazionale secondo cui il nostro paese deve mantenere l’età del ritiro dal lavoro legata l’aspettativa di vita assicurare inquit attuariale per il pensionamento anticipato le gambe prettamente Diazcontributi versati nell’arco della vita lavorativa da Whirlpool conferma di voler abbandonare il sito di Napoli Invitalia è già la ricerca per conto del governo di nuovo soggetto che subentra la multinazionale americana e quanto emerso virgola però ha consentito a mantenere la produzione a Napoli fino al 31 ottobre In un primo momento era stato indicato lo stop al 31 marzo secondo l’azienda lo stabilimento di Napoli perde 20 milioni all’anno ai sindacati tutti gli stabilimenti domani l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea dopo lo chiedi ieri dal Parlamento Europeo oggi toccherà al Consiglio Europeo dare il suo via libera ufficiale la brexit secondo il Telegraph John Deere all’Unione europea di essere pronta ad accettare i controlli alle frontiere piuttosto che l’imposizione di regolamenti e standard europei sulle merci Cambiamo argomento è lungo oltre 1,3 km di ventilazione elettricità rotaie di un sistema di carrelli montacarichi per trasportare droga altre merci di contrabbando tra il Messico e gli Stati Uniti il tunnel da record dei Narcos stato scoperto deglifederale americano partendo da pivana a circa 100 metri a sud del Confine entrava all’interno della città californiana di San Diego è il più lungo mai scoperto perlomeno nella parte orientale del Confine era 25 metri sotto terra alto circa 170 cm i carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno dei NAS di Ancona hanno portato a termine un’importante operazione antidoping per smantellare un ingente traffico di farmaci dopanti metri sul territorio nazionale provenienti dall’est Europa sono 50 le persone indagate a piede libero durante le perquisizioni in 30 città italiane sono state sequestrate migliaia di confezioni di farmaci dopanti coinvolte diverse strutture per palestre centri sportivi amatoriali nei particolari ciclistici ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

