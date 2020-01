Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale è salito a 170 il numero delle vittime del coronavirus i casi accertati sono 7711 secondo gli ultimi studi risalgono a metà dicembre i primi casi di trasmissione da uomo a uomo la Russia ha deciso di chiudere i confini con la Cina e mentre oggi attesa la partenza dall’Italia del volo curato dalla Farnesina per riportare a casa I circa 70 connazionali rimasti bloccati a buam città focolaio del si apprende che due casi sospetti sono in questo momento in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave Costa Crociere nel porto di Civitavecchia e sono stati già raggiunti dei medici dello Stato anziani per realizzare i test effetto mercatino roba in rosso a dicembre 2019 il tasso di disoccupazione in Italia è stabile 98 percento stesso livello di novembre lo rileva l’Istat e resta invariato rispetto al mese prima anche il tasto che riguarda i giovani alla8,9% nell’ultimo mese dell’anno torno a calare gli occupati a scendere con inversione di rotta ai lavoratori dipendenti permanenti ovvero coloro che hanno il posto fisso C’erano anche gli indipendenti Mentre c’è un momento tra i dipendenti a te nuovo Massimo storico Per quanto riguarda i precari che aumentano di 17 mila unità arrivando a toccare quota 3 milioni 123.000 il governo ora deve mettere in campo una stagione di cambiamento il messaggio arriva dal segretario del Nicola Zingaretti indicato nella scuola nella lotta alla burocrazia dei temi centrali nell’agenda di governo quanto alle prossime regionali il numero uno dei punti a verificare Comunque se ci sono le condizioni per un’intesa con il Movimento 5 Stelle dai Intanto è urgente clinica afferma che il movimento esiste solo se va da solo no a destra o sinistra oggi il primo confronto nella maggioranza dopo le regionali con dirà barca da 10 e più gioco di squadra la decisione l’eventuale revoca della concessione di Autostrade per l’Italia deve ancora essere presa Ma è questione di qualche giorno lo spiegherà Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola de Micheli che fa sapere che sta aspettando ancora dei pareriper le riunioni conseguenti non dico nulla un’opinione ma la mia posizione condizionata fatto di essere titolare del dossier spiega Patronelli per la revoca esprime un’opinione portarlo Aggiunge una donna incinta lo può essere stata picchiata a Mazara del Vallo la scorsa notte nell’abitazione in cui viveva con il marito l’uomo è stato immediatamente condotto in commissariato la procura di Marsala ne ha disposto il fermo per omicidio che adesso dovrei essere convalidato dal gip a dare l’allarme sono stati vicini della coppia la donna sarebbe stata massacrata fino alla morte Dalle prime testimonianze emergerebbe una storia di abusi e maltrattamenti per quella donna aveva anche presentato alcune denunce l’ultima nella discorso in almeno due occasioni aveva però proceduto successivamente a ritirarla in chiusura parliamo di musica oggi a Milano la terza edizione del partiamo un party musicale un viaggio nella musica protagonista blog con un colpo solo e qualche altra sorpresa Noi l’abbiamo incontrato per voiOk però in acustico Trani Quindi per me è una cosa molto bella e molto a far sentire un po’ le senso della canzone Però penso che questa sia una cosa che accomuni per me è molto bella il viaggio sempre in primo piano e l’emozione di poter ovviamente arrivare a un pubblico sempre più vasto cosa ci dobbiamo aspettare e quali sono sempre importanti l’emozione ancora oggi quando ti si respirano in questo periodo il desiderio di musica e di coinvolgimento Allora sicuramente è un viaggio Un grande viaggio questa esperienza musicale e sono contento divulgare mi sono reso conto in questi ultimi tempi giorni che questa musica sta iniziando a piacere devo dire Sono molto contento di arrivare alle persone poi chiaro Sono fiero diciamo ascoltatoriqualcosa e sono spento che comunque in crescita che essendo molto e questo è una cosa che sicuramente è molto bella la musica importantissima è una medicina quindi si fa star bene è una cosa meravigliosa Questo il Partiamo dopo il partiamo quali sono i prossimi eventi per confezionare LP è molto chiare stiamo lavorando già un po’ da adesso quindi non vedo l’ora di pubblicarlo Perché in tutte e poi spero di portarlo in giro Insomma con qualche bel live sento un po’ particolare Cioè non è che l’idea che comunque ci venga a vedermi al di là del sentire la musica di vedere me si goda

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa