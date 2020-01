Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio alla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli apertura parliamo del coronavirus due turisti moglie e marito cinesi di ankong isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia sono la donna avrebbe presenta lievi sintomi influenzali il compagno manifestato finito mie maestre isolato per precauzione per avere la certezza sulle condizioni di salute per escludere o confermare il contatto con il coronavirus sarà comunque necessario attendere i risultati dei mari che sono stati inviati all’ospedale Spallanzani di Roma e che dovrebbero arrivare nel pomeriggio la coppia era arrivata da Hong Kong all’aeroporto Malpensa di Milano lo scorso XXV gennaio perSavona dove trita sulla nave per la crociera la coppia era arrivata in Italia il 25 gennaio punto sulla nave Ci sono 751a cinesi compresi quelli di cui 374 imbarcati a Savona abbiamo la possibilità di poter lavorare con grande anticipo sulla manovra con le forze di maggioranza sarà un confronto molto intenso e sterrato Ho letto su qualche giornale di un confronto di qualche mese No assolutamente no la gente attende risposta in tempi molto più rapidi lavoreremo in un arco di tempo più ristretto lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro bulgaro Borisov il Ministero della Difesa Russo smentisce la notizia secondo cui i suoi giacche militari avrebbero colpito ospedale una panetteria nella periferia sud della città siriana di questa mattina il dicastero definisce questa notizia una provocazione informativa lista telefonostima provvisoria su occupati e disoccupati dicembre 2019 dipendenti a termine ovvero Per Chiari a dicembre aumentano di 17 mila unità su novembre arrivando a toccare quota 3 milioni 123.000 lo rileva punto lista si tratta di un nuovo Massimo storico la decisione sull’eventuale revoca della concessione di Autostrade per l’Italia la dobbiamo prendere ancora una questione di qualche giorno devo prendere ancora un paio di pareri prima di fare le riunioni con il tipo si la ministra dei trasporti e delle Infrastrutture Paola de Micheli intervistata da Massimo Giannini Radio Capital Circo Massimo ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa