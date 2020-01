Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio alla redazione Roberta Frascarelli studio due turisti moglie e marito cinesi di Hong Kong sono in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia con la donna ha febbre e presenta lievi sintomi influenzali il compagno non ha manifestato sintomi Ma è stato isolato per precauzione per avere la certezza sulle condizioni di salute per escludere o confermare il contagio con il coronavirus sarà comunque necessario attendere i risultati dei prelievi che sono stati inviati all’ospedale Spallanzani di Roma e che dovrebbero arrivare nel pomeriggio persone e fiancate seduta un po’ ovunque che affollano con i propri bagagli corridella nave Costa Crociere ferma Civitavecchia in porto con un sospetto caso di tornavi rosse foto delle forze dell’ordine sulla banchina del Porto scattate dall’alto le immagini postate da alcuni dei turisti a bordo Siamo bloccati in una grotta senza sapere il motivo ufficialmente aveva twittato ore fa una persona è nel porto da questa mattina in attesa che si concludano le verifiche sanitarie sulla donna con la febbre Saranno distribuiti gratuitamente dalle parrocchie i biglietti per partecipare alla messa che sarà celebrata da papa Francesco domenica 23 febbraio in Corso Vittorio Emanuele a Bari alle ore 10:45 la messa chiuderà l’incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo frontiera di pace che si aprirà il 19 febbraio nel capoluogo pugliese Sara processatodal 2 marzo prossimo dinanzi alla Corte d’Assise appoggia Giuseppe papantuono 66 anni pregiudicato accusato di aver ucciso la mattina del 13 aprile dello scorso anno a Cagnano Varano il maresciallo dei carabinieri Vincenzo Di Gennaro e poi vi do il tuo Milton e Pasquale Casertano entrambi in servizio alla stazione del comune del rinvio a giudizio è stato deciso a conclusione dell’udienza preliminare tenutasi questa mattina in tribunale a Foggia davanti al gruppo e Michela Valente greco latino al classico matematica e fisica per lo scientifico il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ha appena annunciato le materie della seconda prova scritta attraverso il profilo Instagram del mistero anche come già nel 2019 la seconda prova scritta alla maturità sala multidisciplinare per l’eccezione per i corsi di studio che hanno una sola disciplina caratterizzataquanta il colloquio sarà pluridisciplinare ed è tutto grazie per averci seguito Buon pomeriggio dalla redazione

