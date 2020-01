Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Roberta Frascarelli abbiamo con il caso coronavirus a Civitavecchia Dai primi esami sarebbe escluso che sulla nave rimasta al porto ci sia il coronavirus due turisti moglie marito tiene City Hong Kong sono in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere solo la donna la febbre presenta lievi sintomi influenzali non ha manifestato sintomi Ma è stato isolato per precauzione per avere la certezza sulle condizioni di salute e per escludere confermare il contagio ma il coronavirus sono i prelievi all’ospedale Spallanzani di Roma la coppia era arrivata da Hong Kong all’aeroporto di Malpensa di Milano lo scorso XXV gennaio per poi dirigersi a Savona dove essere ita sulla naveper la crociera secondo quanto si è appreso gli altri passeggiare I 6000 circa al momento non potrebbero scendere dalla nave saranno distribuiti gratuitamente dalle parrocchie ai fedeli i biglietti per partecipare alla messa che sarà celebrata da papa Francesco domenica 23 febbraio in Corso Vittorio Emanuele a Bari alle 10:45 la messa chiuderà l’incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo di pace che si aprirà il 19 febbraio nel capoluogo pugliese greco e latino al classico matematica e fisica per lo scientifico il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina annunciato nel della seconda prova scritta attraverso il profilo Instagram del ministero anche quest’anno come già nel 2019 la seconda prova scritta la maturità sarà multidisciplinare fatta eccezione per i corsi di studio che hanno una sola disciplina caratterizzate quanto ho il colloquio sarà pluridisciplinare nuovo caso di accuse di molestie nel mondo dello spettacolo e dell’arte sullo sfondo della NikeRoyal Ballet Company ha reso Noto di aver sospeso il celebre coreografo on-line Scarlet 33 anni sospettato di comportamenti inappropriati e predatori nei confronti di allievi e giovanissimi della celebre istituzione britannica della danza 2019 anticipazione di amici El artista italiano che vende più dischi in assoluto 310000 copie fisiche l’hanno Attiva un sold-out dietro l’altro per il suo primo tour e che comprende anche il forum di Assago si moltiplicano I like sui social solo su Instagram oltre un milione di follower su una popolarità sembra tutto facile per Riki Marcuzzo ma un certo punto qualcosa si rompe lui dice basta non lo nego mi ero sposato racconta il ventisettenne di Segrate al ristorante ero sparito Non potevo ritiro al successo Mi toglieva ogni energia e così sono sparito per un paura dopo un anno di pausa è tornato più maturo e con le idee chiare Non voglio più essere progettato solo come Il belloccio dei Talent Scocadimostrare di avere un pensiero a 360° so che non avrò più quelle fanatismo di oltre 3 anni fa Ma a dirla tutta neanche lo voglio ed è tutto grazie per averci seguito abbiamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa