Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale sabato 30 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio mai bocciata per la terza volta sulla brexit e la camera dei comuni rigetta ancora con 344 voti. 286 la corda della Premier con l’Europa decade l’offerta dell’Unione Europea di una prova del divorzio dal 29 marzo al 22 maggio era in piedi solo un mini rinvio limitato al 12 aprile data entro la quale il Regno Unito Dovrà decidere se chiedere a Bruxelles un estensione lunga motivata o procede la vita è così Certo adesso che noi si debba partecipare alle europee ha detto la mail che non si è rimessa for definendo grave l’esito della votazione per una commissione europea è lo scenario probabile che non si depilano il ponte raccordo commerciale a Verona la seconda giornata del congresso delle famiglie attacco la legge 194 sull’aborto da leader del Fammi vedere Gandolfini dal 1970uccisi 6 milioni di bambini e salvati 200000 dice lo stato ha tradito se stesso polemica per un gadget a forma di feto tensione tra Movimento 5 Stelle e lega con il ministro Grillo negando l’aborto non si può riuscire nella salita e il Sottosegretario Movimento 5 Stelle la famiglia Spadafora che precisa al congresso temi in my nell’agenda di governo ma la senatrice del MoVimento 5 Stelle Tiziana drago si presenta a sorpresa violando il no alla partecipazione all’incontro di Di Maio lo ius soli non è nel contratto di governo ma ho capito che ti avviene il paese nelle sedi opportune una riflessione Serena su questo tema si può buttare la nascita sul territorio italiano che sia però collegato un percorso internazionale serio così il premier Conte ad Assisi ma il vicepremier di maio. Riza con te specificato che lo ius soli non è né di governo e lo Ribadisco non è una leggenda di governo non sarà quindi Dunque una misura che questo governo discutere anche perché c’è già una normativa in Italia che regola la cittadinanza la riflessione ha spiegato dal Premiersensibilità personale sia la legge contro il Revenge porn in attesa di un livello organico sulle malversazioni in rete una maggioranza gialloverde pronta Potare il testo La prossima settimana dopo lo so di giorni scorsi botta e risposta tra lega e Movimento 5 Stelle invece sono proposta di legge leghista per rendere più facile acquistare un’arma il MoVimento 5 Stelle non lavorerà mai tono di Maio non vado in giro Nemmeno mezza pistola si è trasformato in gran bel pomeriggio di adolescenti brianzoli che avevano deciso di fare un percorso di parkour sui tetti della zona industriale di Mariano Comense in provincia di Como uno di un ragazzo di 16 anni è precipitato Da un’altezza di 5 m ed è stato trasportato in conoscenze in ospedale le sue condizioni sono gravissime da in pericolo di vita Bastano pochi minuti e ritorno col pensiero erano attimi di incapacità a reagire di fronte alla brutalità e La supremazia dei tre corpi così la 24enne presunta vittima di violenza in un ascensore della Circumvesuviana di scrivi una lettera quanta subitosicuramente sembrava come incapace di comprendere il totale perdizione dell’essere e dopo che il corpo era diventato scarpe oggetto trovato una sorta di distacco il mio corpo sede della mia anima così sporco ultima pagina il governo del Venezuela ha respinto oggi la dichiarazione in tre versioni stata approvata dal gruppo internazionale di contatto dell’Unione Europea che pretende vini da provare il funzionamento delle istituzioni viene sera mi viene Ministero degli Esteri e rigettato il fatto che dopo essersi vinto ieri in Ecuador che ha preso la temeraria decisione di immischiarsi negli affari del funzionamento dello Stato venezuelano Intanto un nuovo bloccato a metà luglio e oltre 10 statuine 6 anni per 100 ore calcio gli anticipi del sabato prendono Invia con l’Udinese Genova nel pomeriggio Juve Empoli in serata stampa Milan ieri il Cagliari ha battuto il Chievo Verona in mare in le qualifiche di Formula 1 le libere dominio Ferrari in Argentina quella della MotoGP nelle libere Gran rimonta per Andrea Dovizioso risale anche Valentino Rossi tennis Roger Federeril pesce e arriva in finale al Miami Open domenica incontrerà il campione in carica John Isner era l’ultima notizia di formazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa