Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali studio Mei bocciata per la terza volta sulla brexit e la camera dei comuni rigetta ancora con 344 voti contro 286 l’accordo della Premier con l’Europa decade l’offerta dell’Unione Europea di una proroga del divorzio dal 29 marzo al 22 maggio rinvio limitato al 12 aprile data entro la quale il Regno Unito Dovrà decidere se chiedere a Bruxelles con estensione lunga motivato procederanno uscita non è quasi certo Adesso finché non si debba partecipare agli europei ha detto la mail che non si è messa pure definendo grave l’esito della votazione un nuovo blackout in Venezuela ha messo al buio oltre 10 stati venezuelani lo riferisce Union radio di cracas del quinto quarto registrato da lunedì scorso quando l’erogazione della corrente elettrica è stata assente per oltre 10 ore su quasi tutto il territorio nazionale Intanto il governo del Venezuela ha respinto la dichiarazione intervenzionista del grupporisultato dell’Unione Europea capito che disapprova il funzionamento delle istituzioni venezuelane il Ministero degli Esteri e rigettato il fatto che dopo essersi finito ieri ne ha preso la temeraria decisione di immischiarsi negli affari dello Stato venezuelano a Verona la seconda giornata del congresso delle famiglie attacco alla legge 194 sull’aborto da leader del Family Day Gandolfini Dal 1978 a oggi ti sei milioni di bambini e salvati 200000 dice lo stato ha tradito se stessa polemica per un gadget a forma di feto tensione tra Movimento 5 Stelle e lega con il ministro Grillo negando l’amore non ti favorisce la natalità e Sottosegretario del MoVimento 5 Stelle alla famiglia Spatafora che precisa al congresso temi mai nell’agenda di governo ha la senatrice del MoVimento 5 Stelle Tiziana drago si presenta a sorpresa alla partecipazione all’incontro di Di Maio una decina di cittadini nigeriani tutti latitanti in Italia considerati appartenenti a organizzazioni criminali che per diverso tempo per auto in Sicilia sono stati arrestatiGermania dalla polizia in collaborazione con le forze di polizia francesi e tedesche che soggetto ritenuto il capo dell’organizzazione Happy è un’altra persona sono stati arrestati a Parigi mentre gli altri sono stati bloccati a Nancy Marsiglia in Germania Ratisbona si è trasformato in gran bel pomeriggio di tre adolescenti brianzoli che avevano deciso di fare un percorso di parkour sui tetti della zona industriale di Mariano Comense in provincia di Como uno di loro un ragazzo di 16 precipitato Da un’altezza di 5 m ed è stato trasportato inconsciamente in ospedale e le sue condizioni sono gravissime da in pericolo di vita Bastano pochi minuti e ritorno col pensiero erano attimi di capacità reagire di fronte alla brutalità e La supremazia dei tre corpi così la 24enne presunta vittima di violenza in un ascensore della Circumvesuviana de scrive in una lettera quanta subito a te in cui la mente sembrava incapace di comprendere di totale perdizione dell’essere e dopo che il corpo era diventato scarpe oggetto trovato una sorta di distacco il mio corpo sede della mia anima così sporco questa mattinaviaggio di 2 giorni in Marocco e rapporti interreligiosi oltre a quelle istituzionali ho un incontro con I migranti saranno al centro della prima giornata in azienda fra gli altri l’incontro di Francesco con il popolo marocchino e le autorità poi la visita in una scuola per Imam la prima volta per un caffè sport calcio gli anticipi del sabato prendono Invia con Udinese Genoa nel pomeriggio Juve Empoli in serata Santo Milan ieri il Cagliari ha battuto il Chievo 30 a Verona in Arena le qualifiche di Formula 1 nelle libere mille dominio Ferrari in Argentina quelle della MotoGP nelle libere Gran rimonta per Andrea Dovizioso Alitalia anche Valentino Rossi per il tennis Roger Federer e arriva in finale al Miami Open domenica incontrare il campione in carica John Gilbert era l’ultima notizie buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa