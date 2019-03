Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli A me non sembra ancora rassegnata dopo la terza sconfitta di ieri ai comuni del suo accordo sulla brexit e lo affermano fonti di downing Street citate dai media insistendo che la Premiere Story non credo che L’Inter è morta del tutto come le chiedono di riconoscere le opposizioni vuoi continuare a cercare contenti alla camera la riduzione dello scarto nella sconfitta dai 203 volti di gennaio 58 da dire le fonti che si sta andando nella giusta direzione bene l’offerta dell’Unione Europea di rinvio dell’uscita al 22 maggio Sì ormai dei caduti a Londra avresti tempo solo fino al 12 la marcia del milione indetta da Mazda ad un anno esatto dall’inizio della marcia del ritorno per la rottura del blocco a Gaza è iniziata nella tarda mattinata Al termine delle preghierequando i fedeli sono saliti su autobus diretti da per confine con Israele a Gaza City e nelle altre città della striscia tutte le attività commerciali ed educative sono intanto paralizzata dove giornata di sciopero proclamata da Malta Per consentire alle masse di partecipare alla manifestazione odierna che si prefigge di essere la più importante degli ultimi mesi di pilota dell’aereo su cui via il calciatore argentino Emiliano sala è che si è schiantato sulla Manica lo scorso XXI gennaio non aveva l’autorizzazione a volare di notte lo rivela la BBC il secondo le fonti da i bottoni era daltonico una caratteristica che comporta alcune restrizioni tra le quali permesso a volare solo di Giò una coppia di anziani è morta e una donna è rimasta seriamente ustionata in un incendio scoppiato in una busta di una palazzina 3 piani a Brescia già nell’isola di Murano Sul posto sono intervenuti alle prime ore di oggi i vigili del fuoco che hanno operato per spegnere le fiamme l’intaglio appunto coinvolto una palazzina con tre appartamentiprimo piano e Vigili del Fuoco Entratico gli autorespiratori hanno ritrovato in una camera una coppia di anziani 94 96 anni sorprese soffocati dal fumo una donna 45 anni piano terra aiutata dai vicini di casa è riuscita a uscire poi rimanendo gravemente ustionata è stata assistita dal personale del 118 è trasferita al centro grandi ustionati di Padova il caso di Desiree piovanelli la ragazzina di 14 anni uccisa nel 2002 alleno nel bresciano da tre coetanee un adulto potrebbe riaprirsi grazie ad una traccia biologica gli avvocati del padre della vittima convinto che dietro il delitto della figlia ci sia un mandante legato al mondo della pedofilia hanno chiesto infatti alla Procura di Brescia di analizzare una traccia biologica trovato sul giubbino di Desiree mai presa in considerazione Un abbraccio sul gomito è sul costato che per il rischio di Parma È riconducibile ad un soggetto di sesso maschile diverso dagli indagati con le scritte in una relazione di 17 anni fa un uovo ignotoQuindi come all’inizio della vicenda del delitto di Yara Gambirasio che ha portato alla condanna all’ergastolo di Massimo bossetti ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione Ci diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa