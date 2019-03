Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo il Gazzè con il pezzo di plastica fa parte di un certo tipo di sensibilità che io non ho detto questo quel viaggio e te photographer semplicemente la realtà così Massimo Gandolfini leader del Family day a margine del congresso mondiale delle famiglie a Verona usare quei gadget è semplicemente mostruoso o messaggio terribile che vuol far passare il ragionamento che le donne che abortiscono sono sottili ribatte l’ex presidente della Camera Laura Boldrini non date le armi alle persone Dategli lavoro se siete capace ha detto il segretario del Nicola Zingaretti alla presentazione del logo della lista per le europee i dati economici del paese Sono drammatici Penso in particolare a chi governa il ministro Salvini ma non solo a premettoUngaretti la prima fase della presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza ha fatto registrare 500.000 istanze presentate ai CAF si aggiungono circa 100.000 già prenotati in tutto circa 600.000 pratiche gestite dai centri di assistenza fiscale chiedere il nuovo sussidio spiegano Ciao sono stati cittadini italiani nel 91% dei casi il 9% stranieri extracomunitari a presentare le domande e soprattutto le donne i cittadini tra i 30 e i 67 anni a chiedere il reddito di cittadinanza nelle aree del Centro Italia secondo i dati dei capelli registrano più anziani stranieri mentre Le istanze presentate da under 30 sono più consistenti al sud in totale si sono rivolti ai capelli 8% di under 30 il 75% di cittadini tra i 30 e i 67 anni il 17% di potenziali pensionati la polizia Ha arrestato il posto ai domiciliari una maestrabidella di una scuola dell’infanzia di Lamezia Terme accusate di maltrattamenti aggravati ai danni di alcuni bambini gli arresti sono stati fatti dal personale del commissariato di Lamezia Terme in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura della Repubblica Dalle indagini riferiscono gli investigatori emerso il clima di vero e proprio terrore che regnava nel asilo 4 persone sono state arrestate dalla polizia nell’ambito dei controlli preventivi disposti per la manifestazione degli anarchici a Torino prevista nel pomeriggio si tratta di giovani tra i 24 e i 29 anni provenienti dal Veneto Fermati sull’autostrada milano-torino l’altezza di Rondissone Torino sulla loro auto avevano 7 bombe carta maschere antigas fumogeni guanti e passamontagna un quinto dopo controllo a Novi Ligure è stato denunciato almeno quattro studenti adolescenti siamo stati uccisi Forse involontariamente da un razzo sparato durante il conflitto a fuoco seguito all’assalto di miliziale mani contro un posto di blocco delle forze di sicurezza nelle vicinanze di una scuola nella provincia Valganna orientale di Gassman una portavoce del governatorato ha detto che i 4 morti che si aggiungono 17 feriti 15 studenti e due insegnanti sono stati colpiti da almeno un razzo RPG è da proiettili pare siano rimasti vittime dei fuochi ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alla prossima edizione pomeridiana

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa