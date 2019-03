Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli i primi gilet gialli sono arrivati sulla grande piazza antistante la gardela est a Parigi da dove dopo le 13:00 ha preso il via l’unica manifestazione autorizzata oggi nella capitale quella che dovrebbe attraversare la Senna per dirigersi verso la Torre Eiffel e concludersi altro che davvero molto presenti le forze di polizia e i gendarmi quadrati per il secondo sabato consecutivo il ventesimo della protesta dei gilet gialli dai militari a Guardia di punti fissi di importanza istituzionale la prima fase della presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza ha fatto registrare 500.000 istanze presentate aicap cui si aggiungono circa 100.000 appuntamenti già prenotati600.000 pratiche gestite dai centri di assistenza fiscale chiedere il nuovo sussidio spiegano i CAF sono stati i cittadini italiani nel 91% dei casi e il 9% stranieri extracomunitari non date le armi alle persone date di lavoro se siete capaci ha detto il segretario del PD Nicola Zingaretti alla presentazione del logo della lista per le europei date sono drammatici Penso in particolare a chi governa al ministro Salvini ma non solo a premesso Zingaretti per l’europeo Zingaretti presenta il nuovo logo per vincere le elezioni la polizia arrestato posto ai domiciliari una maestra di una bidella di una scuola dell’infanzia di Lamezia Terme cosa te di maltrattamenti aggravati ai danni di alcuni bambini gli arresti sono stati fatti dal personale del commissariato di Lamezia Terme in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura della Repubblica Dalle indagini riferiscononavigatori e mezzo il clima di vero e proprio terrore che regnava nell’asilo Intesa Sanpaolo Si conferma protagonista nelle iniziative culturali torinesi e rinnova il sostegno a Biennale di Venezia alla manifestazione promossa dalla città di Torino e realizzata dalla fondazione della cultura di Torino per la sesta edizione dedicata al tema visibile invisibile la banca partner con tre incontri aperti al pubblico presso l’Auditorium del grattacielo sempre più luogo di cultura Nel cuore dei torinesi e 3 al museo del risparmio E tu Grazie dell’attenzione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa