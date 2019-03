Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo che il gruppo ha sovranista spagnolo box ha manifestato oggi a Barcellona per l’unità della Spagna in una manifestazione di portata in sala Perulli però la polizia catalana d’esquadra indipendentisti Catalani chiamati ad una contromanifestazione dalla sindaca e ai quali si sono Uniti gruppi antifascisti siamo stati è la spina dorsale del centro-destra in Italia in Europa lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi al palazzo dei congressi per l’assemblea degli eletti azzurri come 25 anni fa Poi detto Siamo anche noi di Forza Italia indispensabili solo i continuatori della tradizione Cristiana della cultura liberale sostenitori del libero mercato dell’impresa del lavoro non gli arancini Sì noiitalian che come membri orgogliosi del pipì e siamo solo noi eredi di chi ha dato un sistema di finita Chi è il migliore ma il nostro gilet gialli manifestano sulla grande piazza antistante la gardelletta Parigi da dove ha preso il via l’unica manifestazione autorizzata oggi nella capitale quella che dovrebbe attraversare la Senna dirigersi verso la Torre Eiffel e conclude la marcia del milione in diretta da Masa ad un anno esatto dall’inizio della marcia del ritorno per la rottura del blocco a Gaza è iniziata nella tarda mattinata Al termine delle belle emozioni quando i fedeli sono saliti su autobus diretti verso il confine con Israele gruppi di dimostranti stanno lanciando pietre contro soldati israeliani senza Tuttavia mi tardi per ora in vicolo lo ha riferito la radio militare secondo cui soldati fanno ricorso a mezzi di dispersione delle manifestazioni di massa non date le armi alle persone date di lavoroha detto il segretario del PD Nicola Zingaretti alla presentazione del logo della lista per le europee ha presentato il logo per vincere le elezioni europee ha detto nella sede nazionale del partito Al Nazareno a Roma un esperimento una sfida lo ha definito una lista aperta che deve essere unitaria con lui Carlo Calenda promotore del Manifesto siamo europei è tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

