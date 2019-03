Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera della redazione della Luigi in studio il ministro Salvini protagonista al congresso delle famiglie di Verona il leader della Lega è stato acclamato all’ingresso del palazzo della Gran Guardia al grido di Matteo Matteo Mentre in piazza in 20.000 sfilato nel corteo femminista Che contesta al convegno promosso dalle associazioni conservatrici cattoliche fumogeni rosa e urla Buffoni quando la manifestazione è passata vicino alla sede del congresso tensione tra lega e 5stelle voglio organizzare un’iniziativa la camera se l’evoluzione della famiglia sulle Famiglie Arcobaleno e per ascoltare le esigenze di tutti annunciato il presidente della Camera Roberto Fico il papà sull’aereo per il Marocco conferma il giudizio del segretario di stato Parolin sul convegno di Verona la sostanza è corretta il metodo è sbagliato i Rolling Stones hanno cancellato alloraamericano perché mi Jagger ha problemi di salute i medici gli hanno consigliato di non andare in tournée in questo momento perché ha bisogno di cure ha detto un portavoce del leggendario complesso rock nessuna indicazione sulla natura della malattia che ha indotto la benda a prendere la decisione di cancellare le date dei concerti già in programma se non che i medici hanno detto a Jagger che guarirà completamente in modo da tornare sul palco appena possibile aggiunto il portavoce centinaio di italiani infettati da uno spyware software che raccoglie informazioni sviluppato da un’azienda italiana distribuito sui dispositivi Android è capace di bypassare i filtri di sicurezza Google si chiama Exodus è stato identificato da un gruppo di ricercatori La storia è ripresa dal sito Motherboard che parla di Manuel governati riteniamo che sia stato sviluppato dalla società chi serve di Catanzaro dal 2016 Sport Formula 1 prima pole position per Sharm Leclerc con il pilotacasco della Ferrari che sulla pista di a preceduto il compagno di scuderia Sebastian Vettel seconda fila tuta Mercedes con Lewis Hamilton davanti a valtteri bottas nel calcio Serie A l’Udinese ha battuto il Genoa per due reti a zero adesso in campo Juventus Empoli è tutto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa