Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriele in studio si chiama Exodus ed è uno spyware software che raccoglie informazioni sviluppato da un’azienda italiana avrebbe infettato centinaia di dispositivi cittadini italiani distribuito su dispositivi Android capace di bypassare filtri di sicurezza di Google avrebbe capito dati personali è stato identificato da un gruppo di ricercatori La storia è ripresa dal sito Motherboard che parla di malware governativo riteniamo che si è stato sviluppato dalla società i server di Catanzaro del 2016 dicono i ricercatori definire L’aspetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla banca d’Italia nel rispetto della normativa europea e acquisire le notizie su quelle detenute all’estero e sulle modalità per l’eventuale loro rimpatrio lo chiedela maggioranza in un’ emozione prima firma di Alberto Bagnai della Lega e Laura bottici del MoVimento 5 Stelle la mozione sono portato in aula a mercoledì prossimo depositata anche una mozione analoga di Fratelli d’Italia è di segno opposto del Partito Democratico a Verona questo oggi il congresso delle famiglie il ministro Salvini è protagonista ha chiamato e contestato contemporaneamente un corteo all’esterno della sede del congresso ha dato dei Buffoni agli organizzatori tensione tra lega e 5stelle e voglio organizzare un’iniziativa la camera sull’evoluzione della famiglia sulle Famiglie Arcobaleno e per ascoltare le esigenze di tutti annunciato il presidente della Camera Roberto Fico Papa Francesco e Re Muhammad Sesto in un appello comune preservare la città santa di Gerusalemme come patrimonio comune dell’umanità e soprattutto per i fedeli delle tre religioni monoteiste come luogo di incontro e simbolo di coesistenza pacifica questo l’appello sollevatopontefice del re del Marocco i due auspicano che nella città santa siano garantiti la piena libertà di accesso ai fedeli delle tre religioni monoteiste e il diritto di ciascuna di esercitare il proprio culto Papa Francesco che sull’aereo per il Marocco ha confermato il giudizio del segretario di stato Parolin e sul convegno di Verona la sostanza è corretta il metodo sbagliato Ha detto papà Francesco una manifestante palestinese è stato ucciso durante gli scontri con l’esercito israeliano in corso lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico in occasione delle tende e dell’anniversario della marcia del ritorno lo riporta l’agenzia vuota che parla anche di un centinaio di feriti intossicati a Gaza City e nelle altre città della striscia tutte le attività sono paralizzate da una giornata di sciopero inevitabile un libero stato palestinese dice il presidente Abu mazen è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa