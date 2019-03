Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo a Verona Dov’è il congresso delle Family Day è stato protagonista della vice premier Salvini la legge 194 non si tocca Ma no a donne bancomat è all’utero in affitto ha detto il leader della Lega a Verona fanatici e Stile da Medioevo qui il futuro è stata la replica del capo dei 5 Stelle Di Maio dalla contro il kermesse organizzata a Verona e anche il giorno della protesta siamo in 100mila dicono le promotrici del corteo femminista non una di meno che ha invaso la città il vero problema non è questo congresso ma l’estremismo l’amico per cui la donna vale meno di zero risponde Salvini del Congresso di Verona parla anche il papà Sul volo che lo ha portato in Marocco Ha ragione il cardinale Parolin bene la sostanza ma il metodoha detto il pontefice che questo già incontrato il re del Marocco Mohammed Sesto e insieme Hanno lanciato un appello comune devono essere conservate promossi il carattere specifico multireligioso di Gerusalemme la dimensione spirituale e la peculiare identità culturale della città patrimonio comune dell’umanità e soprattutto per i fedeli delle tre religioni monoteiste come luogo di incontro e simbolo di coesistenza pacifica hanno detto i due auspicando che nella città santa siano garantiti la piena libertà di accesso e fedeli delle tre religioni monoteiste il diritto di ciascuna di esercitarmi il proprio culto in Gran Bretagna la premier theresa May non è ancora rassegnato dopo la terza sconfitta di fila il comune del suo accordo sulla brexit secondo Downey Street la premier non crede che L’intesa sia morta del tutto e vuole continuare a cercare consensi alla camera il piano del governo sarebbe ora di provare a resuscitare l’accordola settimana prossima a Westminster in un ballottaggio con il piano B alternativo di iniziativa Parlamentare che dovesse emergere dalla nuova sessione di modi indicativi dell’aula di lunedì in caso di Quarto No non resterebbero che le elezioni lo sport Formula 1 prima pole position per share Leclerc su Ferrari pilota monegasco della sulla pista di sakhir ha preceduto il compagno di scuderia Sebastian fettel seconda fila tuta Mercedes con Lewis Hamilton davanti a Walter Junior ha debuttato in Formula 2 prima dei test in Ferrari è tutto dalla redazione buona serata

