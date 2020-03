Ultime Notizie Roma del 30-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stata firmata ieri sera dal capo della protezione civile Angelo Borrelli l’ordinanza che stanza e 400 milioni di comuni per distribuire aiuti alimentari e chi ne ha bisogno il testo finale conferma che il contributo per ciascun comune non possa essere inferiore ai €600 l’ottanta per cento del totale 320 milioni viene ripartito tra le amministrazioni in base alla popolazione mentre il 20% 80 milioni viene distribuito in base alla differenza tra il reddito pro capite e reddito medio Nazionale bene 400 milioni per la prima fase ma serve almeno un miliardo di euro è stata la posizione di ieri del presidente dell’anci Roberto Pella attacca anche il governatore della Liguria Toti spiccioli per la governatrice della Calabria Santelli si tratta di una messa in scena umiliante i 400 milioni erano immediatamente disponibili le replicheministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli è chiaro che non potrei terroristi qui è solo il primo pezzo i morti in Italia per coronavirus uno 10779 il bilancio di della protezione civile però mostra un trend in calo nei cessi nei pazienti gravi un piccolo risultato frutto mette il comitato tecnico scientifico delle misure messe in atto sia ancora nel pieno dell’epidemia un grave errore abbassare la guardia e avverte il ministro della Salute Roberto Speranza l’incertezza sulla diffusione delle coronavirus condizioni mercati internazionali da New York le borse asiatiche Wall Street registra un calo del 2 % mentre Tokyo apre la settimana di contrattazioni con un pesante Meno 3 sei giù anche Hong Kong and Shanghai Donald Trump accantona l’idea di riaprire gli ho finiti per Pasqua e prolunga le restrizioni per il contenimento del coronavirus fino al 30 Aprile un mese in più del previsto e questo comunque perché il picco dei decessi negli Stati Uniti si avrà di Cetrasettimane se potessimo limitarlo diciamo a 100.000 morti che comunque il numero ribile spiega il daikon si potrebbe dire che si è fatto un buon lavoro su un impegno con spiega che anche gli Stati Uniti stanno lavorando come l’Italia il calcio sogna di ripartire Ma le speranze che riflettori possono tornare ad accendersi sui campi di tutta Italia si fa sempre più flebile fata metterò lo stesso presidente dell’aic Damiano Tommasi sono le parole del ministro Spadafora la preoccupazione che si chiudono qui campionati c’è oggi il sindacato dei calciatori incontrerà la lega che se contestualmente Con ogni probabilità il ministro proroga il blocco di tutto lo sport fino al prossimo 30 Aprile E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

