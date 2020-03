Ultime Notizie Roma del 30-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stata firmata ieri sera dal capo della protezione civile Angelo Borrelli l’ordinanza che stanza e 400 milioni comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne ha bisogno il testo finale conferma che il contributo per ciascun comune non possa essere inferiore ai €600 l’ottanta per cento del totale 320 milioni viene ripartito tra le amministrazioni in base alla popolazione mentre il 20% 80 milioni viene distribuito in base alla differenza tra il reddito pro capite reddito medio Nazionale i comuni chiedono di più mentre il ministro persona indiretti che solo il primo pezzo la Cina registrato 31 nuovi casi di contagi da coronavirus di cui 30 portate uno interno nella provincia del gansu la commissione sanitaria nazionale ha reso noto che i decessi sono saliti al 3304 con i quattro nuovi casi riferibili all away La Provincia epicentro dell’AccademiaIntanto il presidente argentino Alberto Fernandez deciso di prolungare la quarantenne fino al 12 aprile il petrolio Brenta è crollato ai minimi dal 2002 con le quotazioni che perdono il 4:03 % a 20,85 dollari al barile in calo anche le principali Borse internazionali Wall Street ha perso 2 % mentre Tokyo aperto la settimana di contrattazioni con un pesante Meno 3 6% giù anche Hong Kong and Shanghai i morti in Italia per coronavirus sono 10779 il bilancio di ieri della protezione civile però mostra un trend in calo nei cessi nei pazienti gravi un piccolo risultato tutta mette il comitato tecnico scientifico delle misure messe in atto sia ancora nel pieno dell’epidemia al sarebbe un grave errore abbassare la guardia e avverte il ministro della Salute Roberto Speranza Donald Trump Buona l’idea di riaprire gli Stati Uniti per Pasqua e prolunga le restrizioni per il contenimento del crono virus fino al 30 Aprile un mese in più del previsto e questo perché il piccolo e decessi negli Stati Uniti si avrà dice tra duese potessimo limitarlo diciamo e centomila morti che comunque un numero ribile spiega il Tycoon si potrebbe dire che si è fatto un buon lavoro solo impegno con Roma spiega che anche gli Stati Uniti stanno lavoro l’Italia intanto negli States il numero dei morti ha raggiunto 2436 su 140000 casi di positività registrati il calcio sogna di ripartire Ma le speranze i riflettori possono tornare ad accendersi sui campi di tutta Italia si fa sempre più flebile ad ammettere lo stesso presidente dell’aic Damiano Tommasi Dopo le parole del ministro Spadafora la preoccupazione che chiudono qui campionati c’è oggi il sindacato dei calciatori incontrerà la lega calcio e contestualmente Con ogni probabilità il ministro regala il blocco di tutto lo sport fino al prossimo 30 aprile e che sarà l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa