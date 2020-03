Ultime Notizie Roma del 30-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione intervista al paese Conte sfida storica per l’Europa occorrono strumento di debito comune l’Italia e la Spagna sono le più esposte al momento ma lo saranno tutti i numeri Purtroppo stanno aumentando in tutti i paesi di un’emergenza sanitaria ed economica che colpisce l’intera Unione Europea quando il comitato scientifico afferma che la curva Inizia a scendere Possiamo studiare le misure di rallentamento ma dovrei essere molto graduale ha detto il freddo sono complessivamente 73880 i malati di Crohn e virus in Italia con un incremento rispetto alle precedenti quattro ore di 3815 sabato l’incremento era stato di 3651 il numero complessivo dei contagiati comprese le vittime guariti e raggiunti 9760089 Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile nel corso della consueta conferenza stampa per fare il punto sulle epidemia il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha firmato l’ordinanza che prevede lo stanziamento di 400 milioni comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne avesse bisogno una quota pari al 80% del totale 320 milioni ripartite in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune il restante 20% 80 milioni ripartita In base alla distanza tra valore del reddito pro capite di ciascun comune il valore medio Nazionale ponderata per la rispettiva popolazione nell’ordinanza che come annunciato dallo stesso Borrelli nel punto stampa di sabato pomeriggio sarà operativa da subito si conferma che il contributo minimo spettante a ciascun comune non potrà risultare inferiore a €600 l’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individuerà la platea di beneficiari per poi provvedere anche tramite mpsettore alla distribuzione dei buoni spesa in cui importo non è indicato o direttamente di generi alimentari e di prima necessità tra Spero solo centomila morti negli Stati Uniti misure di contenimento Social estese fino a fine aprile la ripresa entro il primo giugno il virologo Anthony Fauci è possibile che i contagiati saranno più di un milione e rimaniamo all’estero la Corea del Nord ha annunciato di aver testato un grande lanciatore multiplo di razzi dalla costa orientale verso il mare del Giappone lo riferisce l’agenzia ufficiale all’indomani nella di quelli che militari di Seul hanno individuato come missili balistici a corto raggio col componente del politburo e vicepresidente del comitato centrale del partito dei Lavoratori ha guidato i test mentre ovviamente le altre iniziative simili tenuta marzo il leader Kim jong-un non vi avrebbe preso parte i vettori hanno coperto una gittata di 230 km un’altitudine massima di circa 30 kmin una situazione in cui il mondo sta avendo difficoltà con la pandemia del covid-19 si tratta di atti militari inappropriati ha commentato il comando di Stato Maggiore congiunto sudcoreana e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa