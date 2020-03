Ultime Notizie Roma del 30-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio Conte sfida storica per l’Europa ancora uno strumento di debito comune così il premier in un’intervista al paese l’Italia la Spagna sono le più esposte al momento ma lo saranno tutti i numeri Purtroppo stanno tutti i pezzi di un’emergenza sanitaria ed economica che colpisce l’intera Unione Europea quando il comitato scientifico afferma che la curva Inizia a scendere ha detto con te possiamo studiare le misure di rallentamento dovrà essere molto graduale il rallentamento c’è assistiamo un appiattimento della curva non ci sono ancora segnali di discesa ma va meglio le importanti misure che sono state adottate stanno mostrando i loro effetti del presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro in un’intervista a Repubblica intanto arriviamo fino a Pasqua e poi guardiamo i dati per stabilire come procedere più preciso non riesco a essere perché su questi teminon è possibile dare una risposta secca va vista l’evoluzione dell’epidemia Comunque la decisione finale non spetta a me sottolinea brusaferro dobbiamo servire un momento quotidiano dei casi inferiore a quello delle 24 ore precedenti per alcuni giorni consecutivi il numero delle nuove infezioni si deve quindi ridurre significativamente per ottenere questo Trend aggiunge Bisogna rispettare le misure del governo e fare anche molta attenzione all’isolamento dei positivi o dei contatti 3P la sfida da una parte Certamente quella di garantire assistenza in ospedale a chi ne ha bisogno ma dall’altra anche quella di occuparsi di chi ha pochi sintomi questi cittadini devono fare l’isolamento a casa in una struttura protetta ha detto sono complessivamente 73880 i malati di coronavirus in Italia con un incremento rispetto alle precedenti 24 ore link sabato trattato di 3651 il numero complessivo dei contagiati comprese le vittime guerriere Giunti 90 7689 Il dato è stato fornito dalla protezionenel corso della consueta conferenza stampa per fare il punto sulle epidemie il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha firmato l’ordinanza che prevede lo stanziamento di 400 milioni e comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne avesse bisogno una quota pari al 80% del totale 320 milioni e ripartite in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune il restante 20% 80 milioni e ripartire in della distanza tra valore del reddito pro capite di ciascun comune il valore medio Nazionale ponderata per la rispettiva popolazione nell’ordinanza che come annunciato dallo stesso Borrelli nel punto stampa di sabato pomeriggio cooperativa da subito si conferma che il contributo minimo spettante a ciascun comune non potrà risultare inferiore a €600 l’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individuerà la platea di beneficiari per poi provvede anche tramite il terzo settore la distribuzione di buoni spesa il cui importo non è indicato o direttamente di genere alimentari e di prima necessità Cambiamo argomento con la scomparsa degli ambiti territorialisemplificare nuovamente le procedure dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente ripercorrere una mobilità straordinaria su tutti i posti Vacanti in organico di diritto e di fatto senza fasi o algoritmi sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico il testo unico addirittura di 25 anni fa che dava la possibilità sindacati di concerto con il Ministero di organizzare dei corsi che sono infatti ancora fino a 20 anni fa Corsi che più è che riguardano fondamentalmente la possibilità per il personale ruolo anche chiesto per numerario di poter conseguire una specializzazione un’abilitazione su classi diverse e poi continuare invece di essere di poter continuare a garantire professionalità per la pubblica amministrazione è una cosa che sembra di non hanno fatto noi come ci rivolgiamo a loro ci ricordiamo almenosiamo pronti a sederci un tavolo per poter organizzare Chi è di ruolo ha diritto a queste cose di riconversione professionale ha diritto a un accesso semplificato è riservato sulla sua classe concorsuale posso un sostegno nel caso in cui quelle che nessuno per poter fare qualcosa per poter continuare a lavorare nello Stato e tutto buon proseguimento di ascolto

