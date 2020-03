Ultime Notizie Roma del 30-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione in studio Roberta i decessi provocati dal coronavirus nel mondo hanno superato quota 34 mila su un totale di oltre 723 mila casi lo riporta all’ultimo bollettino diffuso dalla Don’t knock it University le persone finora agguerrite sono 151/1991 i casi di contagio sono 620 3328 i decessi 34005 indica all’università americana di decessi provocati nello stato di New York hanno superato ieri meno di un mese Quota Mille lo riporta il New York Times sottolineando che parte dei decessi sono stati registrati negli ultimi giorni chi si oppone in Europa le richieste italiane Ragiona con una mentalità vecchia con un’ottica inadeguata a questa crisi che è sìed eccezionale lo dice in una intervista al Pie il premier Giuseppe Conte a chi gli chiede se l’Italia in Svizzera con gli eurobond Conte risponde l’ho chiamato piano di ripresa europea e non ne penso un solo strumento ma è il momento di introdurre strumenti di debito comune europeo Il problema non è quando si uscirà dalla recessione non uscirne il prima possibile tempo è fattore chiave aggiungere molto la via d’uscita da questa crisi non può essere come quella del 2008 quando si è preferito salvare le banche a discapito del Popolo è arrivato il momento di mettere l’uomo al centro e non c’è il mercato del lavoro Per fare ciò si deve garantire tutti i cittadini lo stesso livello di partenza un reddito di base universale per diritto di nascita destinato a tutti Dai più poveri è più ricchi lo scrive sul suo blog Beppe Grillo Lombardia stiamo notando una pressione nel numero dei casi ma soprattuttola pressione sul pronto soccorso e sull’azione delle ambulanze negli ultimi quattro giorni è cambiato molto È il segno che il grande sforzo che stiamo facendo al di là di qualche idiota sta funzionando lo ha detto L’assessore è Lombardo al Welfare e Giulio gallera a Mattino Cinque all’ospedale Sacco di Milano venerdì avevano avuto 39 decessi per coronavirus mi hanno 7 sabato e domenica un caso ma la riduzione della pressione c’è quindi è un dato positivo ha spiegato gli allena in rialzo sopra i 190 punti base dopo le dichiarazioni del commissario agli affari economici Paolo Gentiloni circa la possibilità di condivisione del debito il differenziale di rendimento tra il BTP è il Bund sale a 190 punti base dai 186 dell’apertura ascoltato sul titolo decennale del tesoro Allora il 37% ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa