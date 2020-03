Ultime Notizie Roma del 30-03-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberto Frascarelli la Lombardia sta notando una flessione nel numero dei casi ma soprattutto della pressione sui pronti soccorsi e sull’azione delle ambulanze negli ultimi giorni è cambiato tutto il segno che il grande sforzo che stiamo facendo al di là di qualche idiota sta funzionando lo ha detto l’assessore Lombardo al Welfare Giulio gallera a Mattino 5 all’ospedale Sacco di Milano venerdì avevano avuto il 39 dei pezzi per coronavirus te ne hanno avuto il 7 sabato 9 domenica è un caso ma la riduzione della pressione c’è quindi è un dato positivo ha spiegato ancora i decessi provocati dal coronavirus nel mondo hanno superato quota 34 mila su un totale di oltre 723 mila casi lo riporta L’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins Universityle persone finora guarite sono 151/1991 i casi di contagio sono 700 23328 i decessi 34005 indica all’università meritava la discussione tra gli Stati Unione Europea è legittima ma non è adeguata la fase che viviamo perché non da soluzioni penso che si debbano fare tutti gli sforzi perché lo stallo superato Con la corteccia di non sottovalutare le decisioni che ha preso la bici e lo ha detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni nella trasmissione radiofonica Circo Massimo in rialzo sopra i 190 punti base dopo le dichiarazioni del commissario agli affari economici Gentiloni circa la possibilità di condivisione punto del differenziale di rendimento tra Btp e il Bund sale a 191 punti base dei 186 dell’apertura contatto su titolo decennale del tesoro Allora virgola 37% di avvio di settimana particolarmenteda Piazza Affari dopo una partenza causa il listino è andato in tenuta verticale con il mibac è arrivato a cedere fino alle 3 % per poi ripiegare a meno 1,6 Perfetto Io sì grazie mette a terra la sua intera flotta di aerei a seguito delle restrizioni di viaggio senza precedenti imposte dai governi in risposta alla pandemia del coronavirus e sull’implementazione di regime di confinamento in molti paesi europei negli ultimi giorni si legge in una nota la compagnia ha lavorato alacremente per il rimpatrio dei numerosi passeggeri grande oltre 650 voli e di rimpatrio riportando a casa più di 45000 persone gli ultimi voli di rimpatrio sono stati effettuati ieri in Corea del Sud 78 casi di contagio tasso di guarigione al 54% la Corea del Sud ha avuto domenica 78 contanti meno dei 105 di sabato quando sono statidi preoccupazione ipocolia seule le aree limitrofe le infrazioni per le quali è stata disposta la quarantena di 14 giorni e tutti gli amici nel paese è stato ricoverato in Messico per complicazioni da coronavirus lo riporta la CNN secondo la quale Domingo sarebbe reagendo alle cure la targa è dell’opera annunciato una settimana di essere positivo al coronavirus ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa