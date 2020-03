Ultime Notizie Roma del 30-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si va consolidando il ritorno con il quale stanno realizzando in Italia i casi positivi ai coronavirus si va quindi verso una sorta di plateau e la fase di spesa potrebbe iniziare nei prossimi giorni lo invitano i fisici che curano la pagina Facebook coronavirus d’api analisi scientifica rilevando che il punto è la velocità con cui la curva il prenderà questo renderà dell’efficacia delle misure di contenimento la riapertura delle attività va programmata altrimenti non se ne può parlare lo afferma Rainews24 l’urologo dell’università di Padova Andrea secondo cui bisogna ad esempio fornire ed i dispositivi di protezione gli operai delle aziende e la diagnosi deve essere accessibile a tutti sia come te c’è in termini di temponi non si può cioèmandare le persone a lavorare senza fare prima il test per vedere se sono positivi Papa Francesco ha incontrato il premier Giuseppe Conte il Presidente del Consiglio italiano è stato ricevuto nella biblioteca del palazzo apostolico prendiamo oggi per tanta gente che non riesce a reagire rimane spaventata per questa pandemia il Signore li aiuti ad alzarsi e agire per il bene di tutta la società e di tutta la vita detto il papà stamattina introducendo la messa Santa Marta che da settimane dediche all’emergenza sanitaria che sta investendo il mondo Intesa Sanpaolo è riservato alle imprese e professionisti associati a Corso Commercio una profondi 2 miliardi di euro per sostenere le aziende con la finalità di garantire la gestione dei pagamenti urgenti esigenze immediate liquidità l’accordo viene prevista una convenzione con condizioni dedicate agli associati Confcommercio include la restituzione delle commissioni su Nicolò pagamenti di importo Inferiore €10 acetatiPop i10 Intesa tribunale Federale di Rio de Janeiro su richiesta della procura al locale ha vietato il governo del presidente bolsonaro di proseguire nella sua campagna Brasile non si può fermare lanciata venerdì scorso Però forse le misure di restrizione delle attività economiche ed isolamento sociale adottate nella lotta contro il coronavirus da parte sua la segreteria di comunicazione dell’esecutivo ha risposto che la campagna lanciata su Facebook da alternatore Flavio bolsonaro figlio del presidente è accompagnato dalla Slug o Brasil nao il Brasile non si può fermare non è mai esistita nel frattempo i messaggi sul sito e nei social del governo sono spariti da Sonia ha superato questa mattina alle 1 per numero di casi confermati di coronavirus e quanto emerge dal quadro aggiornato reso noto dal governo di Madrid secondo quanto riporta il quotidiano Il paese di contagio in Spagna sono 85190contro i 82156 della Cina Fonte John Hopkins University ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione di nuovo buon pomeriggio

