Ultime Notizie Roma del 30-03-2020 ore 18:10

i decessi provocati dal coronavirus nel mondo hanno superato quota 34 mila su altre 723 mila casi riporta il bollettino pomeridiano della John Hopkins University auguri che sono 151/1991 i casi di contagio più di 723 mila i decessi circa 34.000 Spagna superato questa mattina la Cina per numero di casi confermati sale al terzo posto nel mondo dopo Stati Uniti Italia Secondo l'ultimo bilancio diffuso dal governo di Madrid i contadini nel paese sono più di 85 mila le vittime sono salite a 7340 idea invece in America nello stato di New York hanno superato Quota Mille guarito il Principe Carlo d'Inghilterra non è più in isolamento che arriveranno tra domenica e lunedì primi pazienti nel nuovo centro di terapia intensiva allestita all'interno delladedicato alla gestione dei pazienti covid-19 la sessione Welfare Giulio gallera interpellato dall'ansa domani mattina la conferenza stampa di presentazione dell'ospedale fiera Milano operativo invece da oggi in ospedale vicino Cuneo che la regione abbia completato con qualche settimana di anticipo per far fronte all'emergenza oggi l'arrivo dei primi 20 pazienti nelle 55 camere nei peletti di terapia intensiva l'economia prosegue il drastico crollo del traffico aereo nei cieli europei a causa delle restrizioni senza precedenti in posti in Europa per limitare l'epidemia ieri hanno volato appena 3352 velivoli il 88% in meno rispetto ad un anno fa Questo significa che ci sono oltre 24.000 voli in meno lo ha comunicato su Twitter Brenna direttore generale di eurocontrol organizzazione intergovernativa che coordina il controllo del traffico aereo a livello europeo o il comitato organizzatore hanno ufficializzato le nuove date delle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si terranno Praticamente ad un anno esatto di distanza da quelle rinviate a causa dell'emergenza coronavirus e nuove date dei giochi sono dalle 20Royal 8 agosto 2021 mentre dal 24 agosto al 5 settembre si terranno i giochi paralimpici via libera dei giocatori del Barcellona con Messi in testa al taglio del 70% dei loro stipendi proposto dal club

