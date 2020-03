Ultime Notizie Roma del 30-03-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus altri undici medici sono deceduti per l’epidemia di covid-19 tante sono le notifiche aggiunte alla federazione nazionale degli ordini in 48 ore ovvero nello scorso fine settimana il totale dei camici Bianchi deceduti per il contagio sale così a 61 filari di Chiara Picco tra 7 o 10 giorni ci vogliono più tamponi arriveranno questo pomeriggio i primi 30 hotel Michelangelo di Milano la struttura che il comune in accordo con la proprietà ha messo a disposizione per i cittadini che devono affrontare la quarantena in un anno negli spazi adatti nelle loro abitazioni bello di Fontana mantenere misure di Istituto Nazionale di sanità giornali indicazioni sull’uso di mascherine biviere camici e guanti per il personale sanitario e per il commissario europeo Paolo Gentiloni se capovolgiamo la diskda mettere con una benda sugli obiettivi che come finanziare lì c’è ottimismo che la strada per trovare un’intesa sia più facile per Gentiloni la divisione non ho proprio essere superata se partiamo dagli obiettivi comuni che dobbiamo esprimere fiducia sul fatto che una via di condivisione ti faccio trovare e penso che bisogna farlo inevitabilmente in un dialogo con la Germania senza di cui non si riesce a trovare un compromesso anche te l’emissione di Bond continua Gentiloni genericamente per mutualizzare il debito non verrà mai aspettata favore Daytona Bond si è stretto il vice presidente della BCE intanto arriveranno tra domenica e lunedì i primi pazienti nel nuovo centro di terapia intensiva all’interno della fiera di Milano è dedicato alla gestione dei pazienti con annunci auto l’assessore al Welfare Giulio gallera interpellato dall’ansa domani mattina la conferenza stampa di presentazione dell’ospedale fiera Milano operativo invece da oggi di Cuneo che la Regione Piemonte è completato con qualche settimana di anticipo per far fronte all’emergenza coronavirus oggi l’arrivo dei primi 20 pazienti nelle 55 camere e nei tre letti di terapia intensiva ultime notizieFrancesco ha incontrato in Vaticano il premier Giuseppe Conte il Presidente del Consiglio italiano è stato ricevuto nella biblioteca del palazzo apostolico Monsignor paglia presidente della pontificia Accademia per la vita confida che il pontefice e gli effetti della pandemia sui più deboli che si interroga sul modo migliore per aiutarli tutto per il momento Grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

