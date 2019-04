Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio tafferugli ieri tra militanti dell’estrema destra e la polizia la manifestazione per ricordare Sergio Ramelli a Milano cariche degli agenti per evitare il contatto con il corteo antifascista organizzato da Alcune sigle della sinistra Milanese due persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave una persona ha avuto una crisi epilettica dopo un trauma ed è rimasta arrestati due militanti di CasaPound di Viterbo che dopo aver violentato una donna all’interno di un locale se avrebbero rivolto minacce stai zitta Tanto nessuno ti crederà mi hanno detto lo stupro avvenuto il 12 aprile ad inchiodare due uomini sono stati i video con le immagini della violenza ripresi con un telefonino ilpresidente di CasaPound Iannone condanna l’episodio come atto Infame è il segretario di Stefano chiede la castrazione chimica evocata anche dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini uno dei due è consigliere comunale a Vallerano era già stato indagato per pestaggio parlava sui social di stranieri stupratori Il Partito Socialista spagnolo guidato da Pedro Sanchez il primo partito in Spagna mentre il Partito Popolare di mezzo ai seggi registra un tracollo storico di storico c’è anche l’ingresso in Parlamento dell’estrema destra con box che viene 24 16 cui recapitare un messaggio a Vice premier Salvini amici alleiamoci in Europa La Spagna si ritrova però senza una maggioranza Chiara gli indipendentisti potrebbero essere decisivi altra ipotesi è un governo monocolore o un’alleanza con Podemos per la portavoce della commissione europea la maggioranza schiacciante ha optato per partiti chiaramente però ehha detto ricompare in un video al baghdadi leader del sedicente stato islamico annuncia vendetta per i jihadisti uccisi i detenuti è la prima volta dal cielo è fermo nella grande moschea di mosul e nel 2014 che riappare al-baghdadi parla della guerra contro i crociati della recente battaglia di Bagutti in Siria tra le forze curde dell’isis lo sport in chiusura calcio e Serie A ieri i posticipi della 34a giornata la Champions non è più un sogno per l’Atalanta dopo la vittoria di ieri 20 sull’udinese i bergamaschi hanno raggiunto il quarto posto valido per misurarsi l’anno prossimo con le grandi d’Europa in classifica ha superato Milan Torino e le sere ti sono arrivate sul finale della partita dopo un assedio la forza Friulana durato 90 minuti bianconeri restano a più quattro dall’empoli adesso devono guardarsi le spallela salvezza è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

