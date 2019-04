Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Luigi studio in programma oggi l’interrogatorio dei due militanti di CasaPound finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale di gruppo di cui è stata vittima una donna di 36 anni il di cui uno consigliere comunale sono stati espulsi dal Movimento per inchiodare le creazioni sono stati i video con le immagini della violenza ripresi con un telefonino hanno preso il via ufficialmente i riti che decreteranno l’applicazione dell’imperatore akihito con una cerimonia finale prevista oggi pomeriggio a Tokyo è che sarà seguita dalla scienza al trono del principe della corona Naruto nella mattinata di mercoledì il Monarca 85 anni e pronuncerà l’ultimo discorso del re gente in un rito che avrà inizioalle 17:00 nella sala dei Pini del palazzo imperiale pensione ieri pomeriggio a Milano durante la manifestazione dei movimenti di estrema destra per ricordare Sergio Ramelli il cane morto il 29 aprile del 75 dopo essere stato aggredito da militanti di avanguardia operaia la polizia Ha dovuto effettuare due cariche di alleggerimento la cerimonia è conclusa con il triplo presente e il saluto romano davanti alla lapide di via Paladini sport calcio in chiusura andrà in scena questa sera la prima delle due semifinali di andata Champions League a Londra il Tottenham affronteremo l’Ajax domani invece sarà la volta del Barcellona che ospita il Liverpool di sala e compagna ieri i due posticipi di serie A l’Atalanta ha battuto l’Udinese 20 volando al quarto posto in classifica Il Sassuolo ha battuto in trasferta la Fiorentina per 1 a 0 È tuttobuona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa