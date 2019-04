Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e la Luigi in studio Andiamo a Viterbo dove quest’oggi si tiene l’interrogatorio dei due militanti di CasaPound finiti in carcere con l’accusa di stupro di gruppo di questa vittima una donna di 6 anni due di cui uno è consigliere comunale sono stati espulsi dal Movimento di inchiodare le torri sono stati i video con le immagini della violenza ripreso il con un telefonino in Giappone iniziano oggi riti che decreteranno l’applicazione dell’imperatore akihito con una cerimonia finale prevista oggi pomeriggio a Tokyo è che sarà seguita da l’ascensione al trono del principe la corona naruhito il Monarca 85 anni e pronuncerà l’ultimo discorso del re gente in un rito che avrà inizio alle 17:00 nella sala dei fini del palazzo imperialeinterim della Difesa Patrick shanahan ha provato la richiesta del Ministero dell’Interno di inviare altri uomini di supporto al confine col Messico dove l’amministrazione Trump vuole fronteggiare il crescente flusso dei migranti siamo negli Stati Uniti lo riferisce un portavoce del Pentagono indicando il numero di 320 militari la loro funzione sarà di sostegno logistico è amministrativo è morto John singleton il primo afroamericano a guadagnare una nomination all’Oscar come miglior regista per il film del suo debutto Boys In the wood del 1990 è morto a 51 anni a Los Angeles a causare il decesso sarebbero state le conseguenze di un ictus che l’aveva colpito il 17 aprile quando era stato ricoverato sport in chiusura Champions League questa sera prima semifinale di andata tra Tottenham e Ajax domani Barcellona Liverpool ieri i posticipi di serie A l’Atalanta ha battuto l’Udinese 20è portata al quarto posto in classifica zona Champions League Il Sassuolo ha battuto la Fiorentina 1 a 0 È tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa