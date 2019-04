Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Stai seguendo il fermo di 8 persone di cui sei minori della cosiddetta comitiva degli orfanelli considerata responsabile del pestaggio di Antonio cose non stanno altri 65 anni è deceduto il 23 aprile scorso dopo essere stato picchiato e bullizzato da una baby gang a Manduria i reati che la procura contesta i Fermati sono quelli di tortura e sequestro di persona è iniziata presto la giornata dell’ imperatore 85 giapponese akito l’ultima del suo regno trentennale nella mattina di oggi il sovrano si è recato nei santuari del palazzo imperiale in segno di rispetto alla divinità del Sole e per pregare per le anime degli antenati a Quito A light on testo in giapponese antico per annunciare l’imminente applicazione Carulli a Milano tra un nutrito gruppo di manifestanti dell’estrema destra che annodi lasciare il presidio organizzato per ricordare Sergio Ramelli e dirigersi verso il corteo antifascista organizzato da Alcune sigle della trippa Milanese il gruppo è stato fermato con fatica a circa 300 m Piazzale Susa punto di ritrovo dei militanti di estrema destra con una carica di alleggerimento i Carabinieri di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 26 presunti appartenenti al clan dei gruppi gruppo legato ai Mattei storico gruppo di Cosa nostra i reati ipotizzati a vario titolo sono associazione una pioggia omicidio estorsione in concorso furto ricettazione e riciclaggio porto Darma trasferimento fraudolento di valori e corruzione sono stati sequestrati beni per un milione e mezzo di euro è stato lanciato la notte scorsa da casa verso Israele che il mare al largo della Costa Sud dello stato ebraico lo ha detto la radio militare che ha suscitato Il portavoce dell’esercito il capo ad interim della Difesa Patrickla richiesta del ministero dell’interno degli Stati Uniti di inviare altri uomini di supporto al confine col Messico dove l’amministrazione Trump vuole fronteggiare crescente flusso dei migranti non riferisce un portavoce del Pentagono indicando numero di 320 militari la loro funzione sarà di sostegno logistico è amministrativo E per ora ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento a

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa