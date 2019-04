Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ricavati dalla redazione studio Roberta Frascarelli tasso di disoccupazione marzo 2019 diminuito di 0,4 punti rispetto a febbraio arrivando al 10,2% il dato più basso d’agosto 2018 lo rileva l’Istat spiega che rispetto a marzo 2018 il calo di serve 8 punti percentuali e ci sono in cerca di occupazione sono 2 milioni 641 Mila con un calo di 96 milioni III febbraio 208 su marzo 2018 l’inflazione ad aprile sale allora, 1% per il ponte di Pasqua i prezzi dei trasporti + 2,5% al mese per i voli + 4% faccia a faccia ieri sera tra il premier Giuseppe Conte il Sottosegretario Armando Siri lo si apprende da fonti della maggioranza e non aggiungo altro in merito al contenuto e all’esito dell’incontroLiga si sta valutando una strategia extra che non inclini la campagna elettorale con lo sconto permanente sulla legalità con il 5 Stelle che lo stesso tempo non vederli più interiori strada della Corte di Giustizia Unione Europea respinge ricorso dell’Italia contro la decisione che nel 2017 ha fissato quote di pesca per pesce spada secondo l’Italia il regolamento impugnato era troppo limitativo te le possibilità di pesca nel Mediterraneo per la corsa invece le misure adottate dal Consiglio dell’Unione Europea hanno solide motivazioni sono proporzionate e non contrastano con l’interesse dell’Unione di garantire lo sfruttamento la gestione sostenibile delle risorse biologiche Marine il presidente Silvio Berlusconi si è recato questa mattina al San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta è assicurato appena i controlli Saranno terminati di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa gernetto lo rendono noto FontiForza Italia sta facendo discutere anche sui social tra chi ha le prove che è contrario la storia del Figlio di un boss baresi al momento in carcere che ha 9 anni è stato accompagnato in chiesa a bordo di una fiammante Ferrari cabrio rossa in occasione della sua prima comunione episodio che risale a domenica scorsa è venuto i piedi dal sagrato della Chiesa Redentore nel difficile quartiere libertà di Bari a pochi metri dalla strada in cui l’anno scorso aggredita dalla moglie di un botto la giornalista della RAI Maria Grazia Mazzocchi di tutto grazie per averci seguito l’appuntamento alle prossime news

