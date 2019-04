Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli stia cercando di ottimizzare gli spazi un progetto che prenderà diversi mesi da qui all’estate 2020 è in quest’ambito anche la relazione dell’osservatore Romano traslocherà all’interno delle Mura leonine dove si trova da 90 anni a Palazzo Pio di fronte a Castel Sant’Angelo perché tutta la parte giornalistica del Vaticano Giornale Radio web televisione Allora se lo ha annunciato il prefetto della comunicazione Vaticana Paolo Ruffini spiegando che parte della riforma dei media il presidente Silvio Berlusconi si trova l’ospedale San Raffaele di Milano nello stesso settore Dov’è stato nell’estate 2016 per la sostituzione di una valvola aortica il leader di Forza Italia quando spiegano dall’ospedale non è al momento ricoverato Ma sottoposto ad accertamenti fuori del Padiglione diversifotografi e operatori TV due sorelline la più grande di 3 anni la piccola di appena sei mesi maltrattate picchiate lasciate senza cibo e attenzioni e la grave accusa carico di due genitori di Bellona Casertano di 35 32 anni finiti in carcere riscontrate anche per tu l’hai procurati agli arti della neonata dalla cosiddetta giacche in Baby Syndrome ovvero da un eccessivo il mento con la bimba è stata sottoposta peraltro è emerso solo perché piangeva Procura di Milano aperto un’indagine per manifestazione fascista in manifestazione non autorizzata e relazione Sergio Ramelli in cui si sono verificati tafferugli un’inchiesta coordinata ad Alberto Nobili responsabile dell’antiterrorismo Milanese dal PM Piero basilone e della Condotta dalla Digos questura di Fabio e visionando telecamere per giungere a quante più identificazioni possibili nel mirino degli investigatori il gruppo prevalentemente composto da membri di CasaPound con Gianlucain testa che ha cercato di incamminarsi in mezzo a viale Romagna domani potremmo festeggiare il primo maggio con qualche dato positivo all’istanza ci dice che la disoccupazione scende che siamo fuori dalla rete dati importanti che ci sanno affrontare il primo maggio con elementi incoraggianti l’ho detto il vicepremier Luigi Di Maio conversando con i giornalisti nel palazzo del governo tunisino e per tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alla prossima edizione pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa