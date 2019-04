Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta rally nel primo trimestre dell’anno il pirla italiano corretto per giorni lavorativi è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti l’economia è così uscita dalla recessione tecnica dovuta ai due piani consecutivi del prodotto interno lordo registrati negli ultimi due trimestri del 2018 ricambi chiusi a meno 0,1 % Secondo i dati della prima stima flash del Istat su base tendenziale tra Nel confronto con il primo trimestre 2018 la crescita è stata dello 0,1% i dati positivi sul PIL sul lavoro e sulla ripresa economica in una doverosa e sostanziale riduzione delle tasse è obbligatorio realizzare al più presto la flat Tax per imprese lavoratori e famiglie come da contratto di governo senza dubbio ritardi così inveceMinistro dell’Interno Matteo Salvini il leader dell’opposizione why do ha lanciato un appello ad una rivolta militare in Venezuela in un breve video nel quale appare in una base aerea a casa circondato da soldati pesantemente Armate fianco l’attività Leopoldo Lopez già agli arresti domiciliari che ha annunciato di essere stato liberato dalle forze armate entreranno in circolazione a fine maggio alle 2:00 nuove banconote della serie Europa con l’effige della divinità della mitologia ellenica dal taglio di 100 o €200 economiche caratteristiche studiate per migliorare la resistenza lo annuncia la Banca Centrale Europea è così completa la nuova serie introdotta gradualmente negli ultimi anni a partire dalla banconota da €5 mi sono innamorata subito di Petra per una donna che si è liberata dai cristiani femminili dal Giogo dei ruoli che si impone la società o ci imponiamo noi stessi e Paola Cortellesi esalta la personalità indipendente delalla quale dai molto in Petra la nuova produzione originale Sky con lei ha evaso i film in onda Prossimamente su Sky Cinema quattro storie Gialle al femminile dirette da Maria Sole Tognazzi e ispirati alla detective di Barcellona più famosa nel mondo Petra delicado è tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio e buon primo maggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa