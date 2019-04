Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in apertura indice nazionale dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi ad Apri le finestre liminari registra un aumento dello 0,2% su base mensile del 1,1 o su base Istat ricordando che il tasso di inflazione era al 1% a marzo l’aumento è principalmente dovuto alla dinamica dei prezzi dei trasporti che segnano più 2,5% su marzo Anche a causa del Lungo Ponte Valentano invece i prezzi del carrello della spesa che comprano i prodotti di largo consumo e beni alimentari per la cura della casa e della persona che segna 0,3% a Fronte del più 1,1 del mese precedente il tasso di disoccupazione a marzo 2019 è diminuito di 0,4 punti rispetto a febbraio arrivando a 10,2 il dato più basso dopo agosto 2018 rileva sempre listaspiegando che rispetto a marzo 2018 il cane di 0,8 punti percentuali nella fascia 15-24 anni il tasso è diminuito al 30,2% livello più basso del ottobre del 2011 Una contrazione di 1,6 punti sul mese precedente di 2,5 sulla 2018 dati positivi anche dal numero di occupati che a marzo erano 23 milioni 291 Mila con una crescita di 60 mila unita su febbraio grandi i massimi registrati a maggio 2018 23 milioni 326 mila occupati il tasso di occupazione al 58,9% Aprile 2008 argomento va già fatto ieri sera tra il premier Giuseppe Conte è il Sottosegretario Armando Siri cosa prendere appunti della maggioranza che non aggiungono altri in merito al contenuto è alle dell’incontro la posizione dell’ esponente leghista continua ad agitare il governo con il Movimento 5 Stelle che insiste sulle dimissioni la lega che resiste in difesa valutando una Exit strategy che non inquinaelettorale la cronaca la Polizia ha eseguito il fermo di 8 persone di cui 6 minori di 17 anni della tua ditta comitiva degli orfanelli considerata responsabile del paesaggio di Antonio Cosimo il 65enne deceduto il 26 aprile scorso dopo essere stato picchiato il bullizzato da una babygang a Manduria creati che la procura contesta i Fermati sono quelli di tortura danneggiamento violazione di domicilio sequestro di persona aggravato per attribuire responsabilità precise agli otto giovani sono stati determinanti video delle aggressioni delle torture subite da l’anziano ad opera del gruppo che aveva firmato tutto con i telefonini. le immagini su WhatsApp altri sei minori restano indagati in stato di libertà per tutto Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa