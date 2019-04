Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano oggi l’interrogatorio dei due militanti di CasaPound finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale di gruppo di cui è stata vittima una donna di 36 anni uno dei due punti inviare a Vallerano era già stato indagato per pestaggio parlava sui social di stranieri stupratori lo stupro è avvenuto il 12 aprile ad inchiodarlo sono stati i video con le immagini della ditta ha presi con un telefonino il presidente di CasaPound Iannone condanna l’episodio come atto Infame è il segretario di Stefano chiede la castrazione chimica evocata anche dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini e i carabinieri del comando provinciale di Frosinone hanno arrestato 11 persone alcune delle quali appartenenti alla famiglia Morelli spada del quartiere Popolare San Bartolomeo di Cassino ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga usura hai dettoi militari hanno anche sequestrato tre alloggi popolari un locale adibito a Circolo Ricreativo treni Dueville per un anno di complessivo di circa €1000000 di essere un uomo è stato arrestato dopo che sono state trovate munizioni è un pacco con una sospetta bomba in un immobile abbandonato a Christchurch Nuova Zelanda dove il 15 marzo scorso gli attentati abbiamo che hanno ucciso 50 persone quali sono sulla posizione è un mese che ha dato la zona è di una no fly zone rigatori non hanno ancora spiegato Se ritengono che il resto sia collegata la puntata del 15 marzo andiamo in Giappone in chiusura perché si è conclusa oggi la cerimonia finale di abdicazione del re giapponese akihito al palazzo imperiale di Tokyo prima della successione prevista per domani del Principe della corona Naruto ringrazio sentitamente il tavolo per il suo supporto e mi auguro che io no ma era abile ha detto a Quito durante il breve messaggio al termine dell’ultima apparizione pubblica del suo regno trentennale e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

