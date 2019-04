Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora economia in apertura nel primo trimestre dell’ anno è il film italiano corretto per giorni lavorativi è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti l’economia è così è uscita la ricezione tecnica dovuta 2 Kali consecutivi del prodotto interno lordo registrati negli ultimi due trimestri del 2018 entrambi chiusi a meno 0,1 % Secondo i dati della prima stima presso dell’istat Sulla base del confronto con il primo trimestre 2018 la crescita è stata dello 0,1% all’inizio del 2019 l’economia italiana ha registrato un moderato recupero secondo l’Istat e la crescita acquisita fin 2019 così dello 0,1% esulta Luigi Di Maio la direzione intrapresa è quella giusta andiamo avanti come un treno verso il cambiamento dei momento ad aprile l’infrazione che segna una più 0,2 per 100 min1,1% annuo invece il carrello della spesa più 0,3 a marzo l’Istat Calcola invece un calo dell’indice di disoccupazione al 10,2% di agosto 2018 15 e 24 anni il tasso è diminuito al 30,2% ai minimi dal ottobre del 2011 gli occupati a marzo erano 23 milioni 291000 + 60000 su febbraio il ministro Tria dichiara i numeri testimoniano la solidità e la tenuta dell’economia Ma l’Italia resta iTunes ultima in Europa davanti sulla Grecia e Spagna Cambiamo argomento faccia a faccia Ieri tra il premier Conte il suo segretario si riposi a prendere appunti della maggioranza che non aggiungo altro in merito al contenuto all’esito dell’incontro la posizione dell’ esponente leghista continua ad agitare il governo con il Movimento 5 Stelle che insiste sulle dimensioni della Lega che masterizza valutando una Exit strategy che non inquini la campagna elettorale di chiusura migranti 20 profughi Sono in pericolo in mare al largo della Libia su una piccola imbarcazione Hanno lanciato ieri pomeriggio un SOSresponsabilità di salvarle e delle autorità maltesi e italiane l’ha dichiarato Alessandra sciurba portavoce di Mediterranea la cui nave Mare Ionio è salpata da Marsala diretta sul posto ma sarà lì solo tra secondo quanto riferito anche dal responsabile della missione Giuseppe Catcher allerta per il salvataggio di queste 20 persone è stato diramato dalle autorità italiane ma non ci sono più notizie di questa imbarcazione dal tardo pomeriggio tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa