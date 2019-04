Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno ancora economia in primo piano Italia fuori dalla recessione primi tre mesi dell’anno è il PIL italiano corretto per giorni lavorativi è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti l’economia così uscita dalla recessione tecnica dovuta giocare i consecutivi del prodotto interno lordo registrati negli ultimi due trimestri del 2018 entrambi chiusi a meno 0,1 Secondo i dati della prima classe dell’istat su base tendenziale c’è nel confronto con il primo trimestre 2018 la crescita è stata dello 0,1 all’inizio del 2019 l’economia italiana ha registrato un moderato recupero secondo l’Istat e la crescita qui per il 2019 così te lo 0,1 risulta Luigi Di Maio la direzione intrapresa è quella giusta Alice andiamo avanti con un treno verso il cambiamento per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarellavieni per i 50 anni dalla legge sulla pensione sociale il dovere della solidarietà festa le fondamenta di un sistema Democratico di una comunità orientata verso lo sviluppo inclusivo e sostenibile le parole del capo dello Stato ridurre le disuguaglianze gli squilibri impedire l’emarginazione sociale di interesse di tutta la comunità migliora la qualità della vita della convivenza Aumenta le potenzialità di crescita economica e civile concludi Mattarella cronaca in chiusura La polizia ha fermato otto persone di cui sei minori membri della baby gang considerata responsabile del paesaggio di Antonio Tosi Mozzano il 65 anni di tutto il 23 aprile a Manduria decisivo per attribuire responsabilità precise agli 8 giorni sono stati i video delle aggressioni delle torture subite da l’anziano ad opera del gruppo che aveva firmato tutto con i telefonini Quindi anche come denuncia il pm, non sono nelle chat ma in tutta la cittadina di Manduria in tanti sapeva che era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

