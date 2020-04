Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione scontro tra governo e regioni sulla base 2 la Calabria dispone la riapertura oggi di bar e ristoranti con tavoli all’aperto ordinanza che l’esecutivo sia presterebbe a diffidare poiché contrario al dpcm in vigore fino al 3 maggio chi entrerà in Basilicata invece dovrà fare il tampone ha stabilito il governatore Barbie oggi attesa per l’informativa di contemperamento con la lega che da ieri sera occupa le aule di camera e senato in protesta per le mancate risposte del governo gli esami di maturità si terranno dal 17 giugno con 60 crediti al curriculum solo 40 all’ora le slitte maggio il decreto aprire il provvedimento prevede 13 miliardi per gli ammortizzatori sociali al 39 settimane di copertura il divieto dei licenziamenti Sara prorogato card da €200 per le bici da cameraGiuseppe scostamento di bilancio piccoli imprenditori e commercianti consegnano le chiavi dei locali ai sindaci così non possiamo continuare oggi dall’istat e la stima sul Pil del primo trimestre quella su occupati disoccupati di marzo attesa anche per la riunione di oggi del consiglio direttivo della BCE ti conferma il calo dei malati per coronavirus in Italia meno 548 in un giorno meno 68 le terapie altri 323 decessi più 2311 numero dei guariti anche a Milano positivi in calo saremo pronti a reggere un picco superiore a quello della prima fase assicura Il commissario Arcuri libera intanto del GDM alle misure per la privacy delle api In ogni dato personale sarà cancellato e ha preso a nonno a fine anno gli Stati Uniti registrano altri 1500 dei morti in un giorno legati al coronavirus Per un totale che ha superato i 60000 decessi e affonda il PIN del paese nel primo trimestre meno 4,8 % con l’incubo di una maxi recessione che fatela fede annunciata p0lus di ogni strumento e il candidato Democratico biden ha detto ieri che te lettera Casabianca manterrà la sede dell’ambasciata americana in Israele a Gerusalemme una visione molto controversa quest’ultima presa lo scorso anno dal Presidente Trump Libia la autoproclamato esercito nazionale del generale a Sara annunciato la cessazione di tutte le operazioni militari nelle paese non firmerò mai per il blocco dei campionati perché sarebbe la morte del calcio italiano con la chiusura totale del sistema perderebbe il Settecento Ottocento milioni di euro così presidente federale Gravina Ma secondo Spadafora la ripresa dei campi un sentiero sempre più stretto e ministro dello Sport consigliato dalla Lega Calcio di cominciare a pensare a un piano B E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa