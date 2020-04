Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio lavanderia a fondo il PIL americano incubo l’eccezione Fede pronti a tutto oltre 2500 decessi in 24 ORE numero totale delle vittime arriva oltre 60.000 spinge per l’autorizzazione di emergenza dell’antivirale rende il governo va verso la diffida dell’ordinanza della Regione Calabria che dispone l’apertura di bar ristoranti e pasticcerie l’ordinanza che va in direzione contraria di Down in vigore fino al 3 maggio è stata oggetto al dibattito nel corso del Consiglio dei ministri di ieri sera la fase II Conte in Parlamento mozione della minoranza ripristinare le libertà citando l’ala del presidente della consulta Forza Italia Fratelli d’Italia lega e noi per l’Italia ricordano che la Costituzione non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali e quindi Superata la prima fase di emergenzaulteriori restrizioni vanno decise pertanto solo ed esclusivamente nel Parlamento in Europa Amendola ha fatto un ottimo lavoro sulla norma sugli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette agevolazioni fiscali anticipi rimborsabili aiuti alle imprese nelle produzioni primarie di prodotti agricoli che permetterà di superare fino alla fine dell’anno i vincoli esistenti l’ho detto a quanto si prende il ministro degli affari regionali Francesco boccia in videoconferenza tre regioni mentre si discute delle ordinanze regionali per la fase 2 dell’emergenza coronavirus della loro armonizzazione con il decreto del presidente del consiglio boccia spiegato che la Sara inserita in un prossimo DL inciderà sulla legislazione regionale e i banchi conseguenti quotazioni del petrolio in netto recupero in avvio di giornata con i contratti sul Greggio una scadenza a giugno che passano di mano a 17 $32 15:01 % in più rispetto alle quotazioni di ieri sera New York che passa di mano a 24,69 dollari54% ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa