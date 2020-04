Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio lavanderia fonda il PIL americano incubo recensione La Fede pronti a tutto oltre 2500 decessi in 24 ORE numero totale delle vittime arriva oltre 60.000 trans spinge per la stazione di emergenza dell’antivirale rende sivir e torniamo in Italia il governo va verso la diffida dell’ordinanza della Regione Calabria che dispone l’apertura di bar ristoranti e pasticcerie sentiamo Antonello Troya regione Calabria io le santelle ha firmato l’ordinanza per la fase 2 per la ripartenza dopo l’emergenza coronavirus misure nuova esperienza in una nota della cittadella al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale tutte parole linguaggio da fiducia poiché in queste settimane calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto le regole è giusto che oggi lala fiducia sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi apertura che la regione ha deciso di consentire anche oltre il dettato dal governo le critiche Piovono da tutte le parti per cominciare dai sindaci che stanno mettendo le contro ordinanze per neutralizzare quella della cittadella Palazzo Chigi è pronto impugnare il provvedimento di non saltare alla Corte Costituzionale Conte in Parlamento mozione della minoranza ripristinare le libertà citando l’allarme delle presidente della consulta Forza Italia Fratelli d’Italia lega e noi per l’Italia ricordano che la Costituzione non contengono diritto speciale per i tempi eccezionali Tunis la prima fase di emergenza eventuali ulteriori restrizioni vanno decise pertanto solo esclusivamente dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri via libera la apri Nuni le regole sui tracciamenti la forma sarà istituita dal Ministero della Salute sarà realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale gestite da amministrazioni enti pubblici o in controllo pubblico i dati raccolti verranno cancellati entro ildicembre 2020 nessuna limitazione per chi non userà la ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa