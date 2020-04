Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale saluta Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli le regioni le opposizioni le categorie Per il premier Conte il giorno della sedia 19 di protesta e circonda il dpcm che dà vita alla fase 2 un discorso con il quale con te.la la sua controffensiva su un pilastro la legittimità della sua strategia strategia che trova in queste ore è la sponda prudente del Quirinale secondo il quale sottolineano fonti parlamentari l’emergenza coronavirus non è certo finita anche se bisogna Programmare con attenzione la ripartenza noi operiamo in maniera diversa usiamo un linguaggio diverso dai nostri alleati siamo una coalizione non un unico Del centrodestra siamo l’anima Popolare Cattolica europeista essenziale per un centro destra di governo così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in diretta5 su Canale 5 commentando l’occupazione dell’aula da parte della Lega abbiamo messo allo studio insieme alla ministra Pisano all’ipotesi di un’app che laddove c’è tanta congestione passeggeri ci sia la possibilità di poter dire prima i passeggeri che vogliono salire su quel mezzo Guarda che quel mezzo arrivare a pieno quindi dovrai aspettare quello successivo queste le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli ad Agorà Rai Tre condotto da Serena Bortone Con riferimento allo studio di una app per comunicare il livello di affollamento sui mezzi pubblici torna a salire il numero giornaliero dei morti da coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore secondo i dati della John Hopkins University sono stati 2502 rispetto al 2002 del giorno precedente in totale il bilancio delle vittime è salito a 60876 m casi di pazienti contagiati sono 1036250 2 in Italia si confermacalo dei malati per coronavirus sono complessivamente 100 4657 548 meno di ieri la diminuzione ieri era stata d608 mentre lunedì c’era stato un decremento di 290 malati Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile un progetto speciale basato sull’empatia una celebrazione della società senza limiti di spazio con Pino categorie da questa idea della Maison di moda Valentino prende via Valentino hempathy la nuova campagna pubblicitaria donna e uomo autunno inverno 2020/2021 con ritratti di numerosi artisti che hanno donato la loro presenza nei luoghi in cui stanno vivendo questo periodo di isolamento realizzati da kg sta condividendo con loro ci vediamo con Bari su disposizione della magistratura barese sono stati posti sotto sequestro beni per 16 milioni nei confronti di Gianluca jacobini ex direttore della Banca Popolare di Bari Giuseppe Marella e Nicola Loperfidocontabili dell’internal Audit e della direzione business dell’Istituto commissariato nel dicembre 2019 da bankitalia tutti sono accusati di ostacolo alla vigilanza che anche di false comunicazioni sociali ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa