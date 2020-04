Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il premier Giuseppe Conte ha tenuto un’informativa alla camera sull’emergenza coronavirus e le misure adottate dal governo L’opposizione è protestato perché il premio non ha indossato la mascherina ma il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato la decisione dei capigruppo secondo i quali dai banchi del governo e rispettata la distanza di sicurezza e quindi si può non mettere la mascherina a differenza di quanto deciso nel caso in cui si parli dei Banchi dei Deputati Stiamo affrontando un’emergenza che non ha precedenza nella storia della Repubblica siamo costretti a riconsiderare modelli di vita rimedi nostri valori a ripensare il nostro modello di cui dopo sono giorni in cui è vivace il dibattito anche critico sulle decisioni assunte la vivacità rileva la forza e la vitalità del nostroDemocratico dice il premier nel informativa alla Camera di librai ricordano Luis sepulveda morto il 16 aprile per coronavirus con diverse iniziative in tutta Italia il 4 maggio ogni libro potrà dedicargli una vetrina una lettura una fotografia ricordi personali una firma su un suo libro utilizzando i social media con l’hashtag librerie per sepulveda e dove è possibile nel rispetto delle norme di stanziamento e di sicurezza previste invitando anche i lettori a unirsi a questo tributo collettiva lo scrittore cileno amico dell’Italia senza la lega è tutto il centro-destra incredibilmente la maggioranza oggi non avrebbe avuto al Senato i numeri sufficienti per l’approvazione dello scostamento di bilancio per liberare 55 miliardi per gli italiani così il segretario della Lega Matteo Salvini commenta il voto sullo spostamento di bilancio di Palazzo Madama che ha visto maggioranza per mazzi a quota 158 il sito tali sono stati 276 prima gli Italiaper noi non è uno slogan ma una ragione di vita noi della Lega andiamo oltre gli insulti abbiamo aiutato una maggioranza senza spiega Salvi anche oggi è venuto a informare per ultimo il miglioramento delle sue decisioni insindacabili questo non è più tollerabile lo dico con pacatezza lo abbiamo consentito all’inizio ma dopo tre mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza non c’è più ragione di continuare questi metodi A meno che il governo non intende utilizzare questa emergenza Per accrescere la sua visibilità personale lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in aula alla camera dove aggiungere questo non è un reality show la curva continua a decrescere sia come casi che per numero di sintomatici lo ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro alla conferenza stampa sull’ andamento epidemiologico dell’epidemia da sarcof due passo dopo passo non è uno slogan ha detto brusaferro ma esprime esattamente il senso del documento che disegna agli scenaribiologici in vista della riapertura in modo da poter affrontare la fase 2 mantenendo il tasso di contagiosità R sotto il valore 1 il tasso di disoccupazione a Marzo è sceso al 8,4% con un calo di 0,9 punti rispetto a febbraio lo rileva l’Istat che sottolinea come nello stesso mese si aumentata l’inattività mentre l’occupazione è diminuita leggermente 6 marzo il primo mese del Hawk Down legato all’emergenza covid-19

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa