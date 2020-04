Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale di nuovo pomeriggio dalla redazione e da Roberta Frascarelli il premier Giuseppe Conte ha tenuto un’informativa alla camera sull’emergenza coronavirus te le misure adottate dal governo L’opposizione ha protestato perché il premier non ha indossato la mascherina ma il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato la decisione dei capigruppo secondo i quali dai banchi del governo e rispettata la distanza di sicurezza e quindi si può non mettere la mascherina a differenza di quanto deciso gli parli dei Banchi dei Deputati Stiamo affrontando un’emergenza che non ha precedenza nella storia della Repubblica ha detto con te siamo costretti a riconsiderare modelli di vita evitare i nostri valori a rispettare il nostro metodo di sviluppo sono giorni in cui è arrivato il dibattito anche critico e sulle decisioni assunte la velocità rileva la forza e la vitalità del nostro sitoDemocratico i pila italiano nel primo trimestre 2020 è calato del 4,7% sul trimestre precedente del 4,8% sulla analogo periodo dello scorso anno lo comunica l’Istat nella stima preliminare spiegando che il dato è corretto per gli effetti di calendario ed è destagionalizzato la votazione del PIL acquisita per il 2020 dal dato del primo trimestre ed 4,9% ed è il risultato che si avrebbe in assenza di ulteriori variazioni fino a fine anno il vaccino anti covid e sperimentale messo a punto da Oxford University è stato somministrato finora ad oltre 320 volontari sani evidenziando di essere sicuro e ben tollerato lo sottolinea la multinazionale astrazeneca di cui oggi è stata annunciata la partnership per la produzione distribuzione del bacino la sperimentazione clinica del potenziale vaccino è iniziata la scorsa settimana su oltre 500 volontari sani in 5 c’èin Inghilterra i risultati di questa prima fase sono attesi entro marzo il calo dei consumi di benzina e gasolio auto in marzo e del 43,7% e quanto risulta da una elaborazione dei dati del Centro Studi promotor informazioni ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico Una contrazione senza precedenti dovuta alla riduzione del traffico legata ai provvedimenti per combattere l’emergenza coronavirus ricevuto oltre 28000 denunce di infortuni per contagio da covid-19 con 98 casi mortali il dato arriva dal primo report di istituto pubblicato la vigilia della festa dei Lavoratori che sottolinea come le denunce mortali da covid-19 il 40% degli incidenti mortali sul lavoro denunciati quasi la metà degli Infortuni scontato 45,7% riguarda infermieri e altri tecnici della Salute che guida operatori socio sanitari medici e operatori socio assistenzialicolorata assiepata al parco archeologico delle Mura greche quest’anno non ci sarà Taranto si prepara un primo maggio senza il concerto che celebra la festa dei lavoratori e accendi riflettori sulla situazione della bomba per primamente per il suo diritto alla salute Mister rischio del ex stabilimento dell’ilva un appuntamento silenzioso ma non si sente niente live neppure in streaming perché lo si può restituire l’emotività trasmessa da un evento dal vivo e non solo per il lockdown App per le restrizioni da coronavirus ma anche per rispetto alle migliaia di morti di malati impegnati in prima linea ed è tutto Grazie dell’ascolto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa