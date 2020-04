Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale di nuovo pomeriggio dalla redazione e da Roberta Frascarelli il premier Giuseppe Conte ha tenuto un’informativa alla camera sull’emergenza coronavirus te le misure adottate dal governo L’opposizione ha protestato perché il premier non ha indossato la mascherina ma il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato la decisione dei capigruppo secondo i quali dai banchi del governo e rispettata la distanza di sicurezza e quindi si può non mettere la mascherina differenza di quanto deciso in cui si parli dei Banchi dei Deputati Stiamo affrontando un’emergenza che non ha precedenza nella storia della Repubblica ha detto con te siamo costretti a riconsiderare modelli di vita evitare i nostri valori a rispettare il nostro metodo di sviluppo sono giorni in cui è arrivato il dibattito anche critico sulle decisioni assunte la vivacità rileva la forza e la vitalità del nostro sitoDemocratico IP la italiano nel primo trimestre 2020 è calato del 4,7% sul trimestre precedente del 4,8% sulla analogo periodo dello scorso anno lo Elisa te nella stima preliminare spiegando che il dato è corretto per gli effetti di calendario ed è destagionalizzato la votazione del PIL acquisita per il 2020 dal dato del primo trimestre ed 4,9% ed è il risultato che si avrebbe in assenza di ulteriori variazioni fino a fine anno il vaccino anti covid è sperimentale messo a punto da Oxford University è stato somministrato finora ad oltre 320 volontari sani evidenziando di essere sicuro e ben tollerato lo sottolinea la multinazionale astrazeneca di cui oggi è stata annunciata la partnership per la produzione distribuzione del bacino la sperimentazione clinica del potenziale vaccino è iniziata la scorsa settimana su oltre 500 volontari sani in 5 c’èin Inghilterra i risultati di questa prima fase sono attesi entro Maggio la folla colorata si è fatta al parco archeologico delle Mura greche quest’anno non ci sarà Taranto si prepara un primo maggio senza il concerto che celebra la festa dei Lavoratori Io c’ho i riflettori sulla situazione della città che combatte strenuamente per il suo diritto alla salute e sta rischio dal ex stabilimento dell’ilva appuntamento silenzioso ma non si sente niente live neppure in streaming perché lo stream non può restituire l’emotività trasmessa da un evento dal vivo e non solo per il lockdown App per le restrizioni da coronavirus ma anche per rispetto alle migliaia di morti di malati e i medici impegnati in prima linea concorso ordinario scuola infanzia e primaria per 12863 posti ricorso del sindacato ANIEF poi sentiamo il presidente Marcello Pacificoper più di 35 36 mila persone di cui 12000 12000 posti nella scuola dell’infanzia e primarie e 26000 posti nella scuola secondaria secondo grado Che domande si faranno a metà giugno con scadenza a fine luglio finalmente Grazie all’attività di ANIEF passata attraverso il contenzioso concorso 2016 sono stati aperti e laureati vedi finalmente i giovani laureati possono partecipare al Largo Cavour vietato dare fece ricorso ancora sono pendenti con cuore a possono partecipare anche devono avere 24 c’è più adesso questi punti che ritiene che ci siano comunque degli esclusi che invadono possono partecipare al concorso Innanzitutto riteniamo la scuola secondaria fatto domanda di conseguire i 24 cfu e per colpa della pandemia l’università non ha fatto fare gli esami per 6 persone hanno diritto questi candidati al potere comunque parlareriserva alle prove 24 cfu si è successivamente Analogamente tutti coloro che hanno fatto domanda di partecipare al TFA sostegno sia per la scuola infanzia primaria e secondaria poiché è il ministro inviato le prove della selezione non è colpa loro se non hanno fatto questa selezione non hanno queste persone sui corsi di sostegno ha diritto a partecipare quindi Chiunque ha fatto domanda per partecipare al TFA sostegno secondo il diritto visto che è lo stesso fatto di concorso prevede Appunto perché hai scritto i corsi universitari di specializzazione su sostegno inserimento con riserva quindi ANIEF ancora una volta cerca di tutelare tutti coloro che lavorano nella nostra scuola e tutti coloro che comunque vogliono bene

