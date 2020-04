Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale buona pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ci si appresta avanzare la riapertura sperimentali di nidi e scuole dell’infanzia molto ai centri estivi l’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte nella sua informativa parlamentare nella quale torna a lanciare un altro degli enti territoriali che tentano fuga in avanti non ti raccomanda di evitare atteggiamenti dei quali arriverebbero danni reversibili Non è questo il momento della normalità Ma se Al termine delle due settimane del decreto sulla parte 2 ci sono miglioramenti si potranno pensare ulteriori rallentamenti il premier Rivendica di aver agito sempre nel rispetto della legalità e aggiunge che le camere hanno tutti gli strumenti per controllare l’operato del governo io arriva la firma ti guarisce dal covid-19 sviluppa sempre gli anticorpi protettivi al Virus uno studio cinese pubblicato sulla rivista Nature medicine nel 100% dei pazienti analizzati la presenza degli anticorpidurante la prima infezione li proteggono a lungo termine Ciò significa che il test sierologico può essere utile per diagnosticare i pazienti sospetti risultati negativi al Campone identificare quelli asintomatici l’economia Allora vai sul libro del PIL che l’Istat segnala risentire degli ostacoli dell’emergenza coronavirus nel primo trimestre 2020 è calato del 4,7% sul trimestre precedente e del 4,8 sul analogo periodo dello scorso anno del PIL acquisita per il 2020 è di meno 4,9 % il premier Conte a ferma il rischio di una persistenza del virus potente ad una contrazione del PIL fino a meno 10,4 % E tu Grazie per averci seguito negli USA torna nella prossima edizione

