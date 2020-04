Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno 75945 guariti in tutto da coronavirus in Italia con un incremento record di 4693 rispetto a ieri è l’aumento maggiori dall’inizio dell’emergenza nel 2999 si sono registrati in Emilia Romagna in casa è stato reso noto dalla Protezione Civile a dire anche calo record in un solo giorno dei malati per coronavirus sono scesi a 101 linea 551 con un decremento di 3106 in 24 ore Purtroppo continuano ad aumentare le vittime salita 27977 con incremento di 285 in un giorno l’economia un caotico susseguirsi di misure incerte e contraddittorie così il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi sul programma per la fase 2 con la sollecitazione Fra l’altro ad assicurare La Tenuta del trasporto pubblico localelista delle necessità di che dovrà tornare al lavoro Poi la proposta le scelte che attendono il paese sono da togliere il respiro Bisogna mettersi al lavoro perché entro l’estate sia pronto un grande piano Italia 2030 2050 un libro bianco di medio periodo degli obiettivi dell’Industria della crescita e per l’istituto superiore di sanità siamo ancora in una fase epidemica fa sapere e l’immunità di gregge almeno 70% della popolazione colpita è ancora molto lontana questo motivo occorre prudenza e si continuerà ad adottare le misure delle zone rosse attualmente sono 76 in sette regioni per contenere il virus Anche perché in caso i giornalieri che ti registra non sono solo la punta dell’iceberg l’INAIL e scrive da Merano al lavoro 4,5 milioni di persone il pendolarismo può avere un forte impatto sulla curva epidemica Considerando che 15% dei Lavoratori utilizzano i mezzi pubblici ultime notizie in chiusura il tasso di disoccupazione al 8,4% con un calo di 0,9 punti rispetto a febbraio lo rileva l’Istat che sottolinea come nello stesso mese si è aumentata l’inattività mentre l’occupazione diminuisce leggermente inattivi74 anni a Marzo criscolo di 300.000 unità locomozione diminuita di 27 mila unità rispetto a febbraio di 121 mila unità rispetto a marzo 2019 il tasso di occupazione Cala al 58,8% nonostante l’emergenza covid-19 afferma l’Istat e l’occupazione registrata una sostanziale tenuta è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa