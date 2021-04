Ultime Notizie Roma del 30-04-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino anti covid così su Facebook scrive il ministro speranza che l’ho già più grande lavoro di squadra entro metà luglio sarà vaccinato il 60% della popolazione a settembre immunità di gregge di sale intanto l’indice RT nazionale di contagio che la scorsa settimana era a quota 0 81 dal valore di 85 scene l’incidente il valore a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa scende ma rimane alto il numero di regioni e province autonome con un tasso di occupazione in terapia intensiva sopra la sua critica sono 8 contro le 12 della settimana precedente nessuna regione a rischio pandemico alto per 11 e moderato appello del governatore fedriga alla vaccinazione per la scarsa attenzione dei cittadini in Friuli Venezia GiuliaChiama intravede la risalita dalla crisi in linea con l’Europa rileva il Centro Studi di Confindustria con la sua analisi mensile congiuntura Flash e avverte il mondo è già ripartito il pile più vicino a calcio in Italia sono iniziate di aprile i primi allenamenti delle restrizioni anti-covid c’ho condurrà nel secondo trimestre è un piccolo segno positivo del PD si conferma lo scenario in cui un forte rimbalzo che avranno terzo trimestre grazie al crescere delle vaccinazioni anche se restano rischi al ribasso dalla recovery arriverà un aiuta la ripresa già in seconda metà aprile 2021 e la Commissione Europea ha inviato nuove contestazioni formali alla Apple per avere il distorto la concorrenza nel mercato dello streaming musicale perché Ha abusato della sua posizione dominante per la distribuzione delle App di streaming musicale nel suo Raptor l’antitrust Ué testa dopo il reclamo di Spotify Lucio obbligatorio del meccanismo di acquisto in app di Apple imposto agli sviluppatori chiusura nel primo trimestre 2021 ti riduce l’intensità deltendenziale del PIL e che passa dal 6,6% del trimestre precedente al 1,4 così vista sulla stima preliminare del trimestre il PIL è diminuito dello 0,4 rispetto al trimestre precedente e del 1,4 in termini tendenziali prosegue anche a marzo 2021 lieve crescita dell’occupazione registrata febbraio secondo l’Istat che registra 34.000 occupati in più rispetto al mese precedente ad aprile l’inflazione cresce per il mese consecutivo e sopra il punto percentuale più 1,1% è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa