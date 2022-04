Ultime Notizie Roma del 30-04-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora la guerra in Ucraina in primo piano La revoca delle sanzioni contro la Russia fa parte dei negoziati di pace tra mosche kit che continuano ma sono difficili a dire al ministro degli Esteri russo lavrov che accusa paesi nato di le mani contro un accordo politico tra Russia e Ucraina ma l’ipotesi di far rientrare la fine delle sanzioni nei negoziati era stata esclusa da zielinski che si dice pronta a parlare con Putin nonostante le atrocità compiute la prof di là poi che le delegazioni Russia è Ucraina discutono on-line la bozza di un possibile trattato e assicura che Mosca non si considera in guerra con la nato che onora i contratti internazionali la colonia più di 200 carri armati in Ucraina dopo avere già fornito armi per 1,6 miliardi di dollari Cambiamo argomento Campania Sicilia Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l’occupazione più bassa nel 2021chiama la regione della guayana francese nelle tabelle euro stata la Sicilia registra un tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni del 41,1% la Campania nel 41,3 la Calabria 42% Puglia del 46,7% a fronte di un tasso medio per lui ha 27 del 68,4% il tasso è ancora più basso per le donne con appena il 29,1% in Campania e Sicilia e il 30,5% in Calabria e secondo Centro Studi consumerlab il 64,2% delle grandi imprese italiane non presente un bilancio di sostenibilità e solo il 52,8% riceve una parte del proprio sito la questione fai 345 grandi gruppi bancari il 70,6% manca all’appello il 38,3 non dedica alla sostenibilità alcuno spazio sul web la situazione peggiora con le principali imprese assicuratrici e 72,0% non lo presenta 54% non riserva spazio al tema ambientale maglia nera al settore della cosmetica del Benessere su 100 imprese solo 14 pubblicano i bilanci Green nonostante il compartoche cavalca di più il tema della sostenibilità in Italia prima che in chiusura c’è una terza nuova inchiesta della procura di Milano con 4 indagati Nella vecchia a Mala Milanese vicino alla Ndrangheta tutte questo scopo di estorsione che si conclude 47 anni fa con l’omicidio della diciottenne Cristina Mazzotti la prima donna ad essere rapita dall’ anonima sequestri nel nord Italia i PM milanesi Alberto Nobili e Stefano civardi contesta foto persone legate alla Ndrangheta omicidio volontario della diciottenne era l’ultima notizia per il momento le news e tornano alla prossima edizione

