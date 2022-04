Ultime Notizie Roma del 30-04-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona serata d’azione microfono Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina in apertura un cazzo ha colpito con due mesi in un villaggio Russo nella regione di briansk al confine l’onda d’urto ha danneggiato impianti usati per il carico di petrolio governatore non ci sono vittime kit dice che due scuole e 20 palazzi sono stati bombardati dai russi a Lugano che sono stati colpiti due pullman concili che stavano evacuando più di un milione di persone sono state evacuate l’Ucraina e la Russia dal 24 febbraio scorso il ministro degli Esteri Russo lavrov a mariupol i soldati resta una scheda agliati nella fabbrica Siderurgica e la revoca delle sanzioni contro la Russia fa parte dei fiati di pace tra Montecchio E perché continuano ma sono difficili a dirle il ministro degli Esteri russo lavrov che accusa paesi nato di remare contro un accordo politico tra Russia e Ucraina ma l’ipotesi di fare rientrare la finsanzioni nei negoziati era stata esclusa da zielinsky che si dice pronta a parlare con Putin nonostante le atrocità compiute la prof di Chiara poi che le delegazioni russa e Ucraina discutono o la botta di una possibile tregua un trattato e assicura che Mosca non si considera ancora con la nato e che onore da i contratti internazionali la Polonia Invia più di 200 carri armati in Ucraina dopo avere già fornito per 1,6 miliardi di dollari Intanto il ministro degli Esteri ungherese di Chiara che gran parte delle compagnie che importano gas Enel Uè pagano in rubli in conformità alle richieste di Moscatelli compagnie spiega punti prezzo l’agazon Bank che non è sottoposto a sanzioni che cambia loro euro in rubli saldando il conto la sicurezza energetica è una priorità per il governo in Ungheria indipendente dalla Russia per motivi fisici geografici infrastruttura osserva in Veneto in chiusura una guardia civile israeliana è stata uccisa nei pressi di Ariel e uno dei maggiori insediamenti ebraici in cisgiordania sapere il portavoce militare secondo il quale un auto con targaai passeggeri a bordo si è avvicinato all’ingresso dell’insediamento e perché un poco con un fucile automatico dandosi poi alla fuga a Massa definito il gesto una risposta alle violenze israeliani nella notte sei un principio il danno è un giovane palestinese ucciso durante un’operazione dell’esercito israeliano è tutto grazie per averci seguito le news torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa