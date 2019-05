Ultime Notizie Roma del 30-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione Enel Giuliano Ferrigno Ancora pulizie che anno apertura si conoscerà dopo le 20 risultato della consultazione on-line sulla piattaforma Rousseau fra gli iscritti del MoVimento 5 Stelle sulla fiducia di Maio to call Europea dei parlamentari leader del Movimento ha detto che è importante fare uno scatto trovare un’organizzazione più adeguata dare più spazio Ascolta i territori ultimamente abbandonati del Edoardo rixi viceministro dei trasporti della Lega è stato con 3 anni e 5 mesi di carcere un mese in più della richiesta dell’accusa per peculato è falso dal tribunale di Genova con interdizione perpetua dai pubblici uffici e la sentenza del processo per le spese fatte nella regione Liguria Dal 2010 al 2012 quando era capogruppo immediato attacco del MoVimento 5 Stelle al governo Salvini rispetterà il contratto altrettanto rapida la contromossa della Lega che annuncia le dimissioni nelle mani diil leader del Carroccio subito piazzetta per tutelare il governo definendo incredibili le condanne di politici senza prove più tardi l’annuncio poi di Giuseppe Conte Renzi mi ha comunicato le dimissioni lo ringrazio della lega per ricorso in appello. sulla soluzione non ho commesso reati di Matteo Salvini sul tesoro di vista della legge di bilancio del 2020 sbloccare i cantieri grandi opere procedere al taglio delle tasse sostenere la crescita con investimenti sono le priorità indicate dal leader della Lega in un incontro con il ministro Tria in via XX Settembre Salvini alla vigilia della disfatta del governo al richiamo dell’Unione Europea sui conti è stato ricevuto con una delegazione formata dai tutto segretari Giorgetti e Garavaglia i dai presidenti delle commissioni bilancio di camera e senato Borghi e Bagnai in chiusura l’ultima notizia intervento al largo della Libia di una nave della Marina Militare in soccorso di un gommone di migranti in difficoltà per il peggioramento delle condizioni meteo a bordo un centinaio di persone solo una decina avevano giubbotti salvagente secondo con una bambina di 5 anni è morta a bordo del mezzo la Marina afferma che nessunosono invece risulta deceduta è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa